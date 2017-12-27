МВД получит «Хутор-Агро» для трудоустройства бывших бывших заключенных

Имущественный комплекс КСУП «Хутор-Агро» переходит в подчинение Департаменту исполнения наказаний МВД, на предприятии будут работать бывшие осужденные.

Такое решение утвердил Совет министров своим постановлением от 22 декабря 2017 года № 995, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, КСУП «Хутор-Агро» до 1 января 2018 года перейдет из коммунальной собственности Светлогорского района в собственность Республики Беларусь и будет подчиняться Департаменту исполнения наказаний МВД.

Сообщается, что балансовая стоимость хозяйства на 1 октября 2017 года составляла более 12,7 млн рублей.

Решение принято с целью реабилитировать бывших осужденных путем х трудоустройства на предприятии «Хутор-Агро».

В августе глава МВД Беларуси Игорь Шуневич сообщил, что ведется разработка проекта по трудоустройству бывших заключенных на сельхозпредприятия. В ведомстве считают, что таким образом бывшие осужденные получат возможность социальной реабилитации. КСУП «Хутор-Агро» был выбран в качестве экспериментальной базы.