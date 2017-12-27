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МВД получит «Хутор-Агро» для трудоустройства бывших бывших заключенных
Имущественный комплекс КСУП «Хутор-Агро» переходит в подчинение Департаменту исполнения наказаний МВД, на предприятии будут работать бывшие осужденные.
Такое решение утвердил Совет министров своим постановлением от 22 декабря 2017 года № 995,
Согласно документу, КСУП «Хутор-Агро» до 1 января 2018 года перейдет из коммунальной собственности Светлогорского района в собственность Республики Беларусь и будет подчиняться Департаменту исполнения наказаний МВД.
Сообщается, что балансовая стоимость хозяйства на 1 октября 2017 года составляла более 12,7 млн рублей.
Решение принято с целью реабилитировать бывших осужденных путем х трудоустройства на предприятии «Хутор-Агро».
В августе глава МВД Беларуси Игорь Шуневич сообщил, что ведется разработка проекта по трудоустройству бывших заключенных на сельхозпредприятия. В ведомстве считают, что таким образом бывшие осужденные получат возможность социальной реабилитации. КСУП «Хутор-Агро» был выбран в качестве экспериментальной базы.
Сельхозпредприятие «Хутор-Агро» создано в июле 2016 года путем реорганизации Светлогорского агропромышленного управления ПО «Белоруснефть». Сейчас основным видом деятельности является производство молока, мяса крупного рогатого скота, зерна и кормов. После передачи «Хутор-Агро» на баланс МВД на предприятии планируют освоить производство новых видов сельхозпродукции, создать собственный участок по производству комбикормов, расширить ассортимент овощной и мясной продукции. Численность работников предприятия сейчас превышает 200 человек, пишет
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Имущественный комплекс КСУП «Хутор-Агро» переходит в подчинение Департаменту исполнения наказаний МВД, на предприятии будут работать бывшие осужденные.
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