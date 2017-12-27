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В лобовом столкновении двух легковушек под Столином пострадали четыре человека

28.12.2017 12:33 — Разное | Tut.by  
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Четыре человека получили травмы в лобовом столкновении двух легковушек в Столинском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 27 декабря, около 10.10. По предварительной информации, 27-летний водитель Audi 100 ехал по трассе Столин — Струга — Ольманы. На закруглении дороги вправо он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Renault, которым управляла 40-летняя женщина.


В результате ДТП 23-летняя пассажирка Audi, а также водитель и два пассажира Renault — 62-летний мужчина и 63-летняя женщина — получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
Ссылка на источник 100
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Авария произошла 27 декабря, около 10.10, на 2-ом километре трассы Столин - Струга - Ольманы.

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