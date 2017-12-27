В ДТП под Бешенковичами погибли два водителя

Смертельное ДТП произошло на дороге «Минск-Витебск» 27 декабря около 18:30, сообщает Следственный комитет Беларуси на своем сайте.

Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Renault Laguna, двигавшиеся в противоположном направлении. В результате аварии оба водители (70 и 37 лет) погибли на месте.

Вместе с ними ехали в качестве пассажиров их жены (68 и 41 года соответственно), которые после столкновения доставлены в реанимационное отделение больницы.

В настоящее время расследуются обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело по статье нарушения ПДД, повлекшего смерть двух лиц.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами аварии или располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).