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В ДТП под Бешенковичами погибли два водителя
Смертельное ДТП произошло на дороге «Минск-Витебск» 27 декабря около 18:30,
Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Renault Laguna, двигавшиеся в противоположном направлении. В результате аварии оба водители (70 и 37 лет) погибли на месте.
Вместе с ними ехали в качестве пассажиров их жены (68 и 41 года соответственно), которые после столкновения доставлены в реанимационное отделение больницы.
В настоящее время расследуются обстоятельства происшествия, возбуждено уголовное дело по статье нарушения ПДД, повлекшего смерть двух лиц.
Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали очевидцами аварии или располагают какими-либо сведениями, видеозаписями данного происшествия, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).
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Смертельное ДТП произошло на дороге «Минск-Витебск» 27 декабря около 18:30, сообщает Следст
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