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Названы лучшие спортсмены 2017 года в Беларуси

28.12.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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Газета «Спортивная панорама» в 59-й раз провела опрос журналистов по определению лучших спортсменов года в Беларуси.


Лучшая спортсменка Беларуси 2017 года Татьяна Петреня и лучший спортсмен Антон Кушнир. Фото с сайта sportpanorama.by

После подсчета голосов выяснилось, что лучшей белорусской спортсменкой 2017 года признана Татьяна Петреня (прыжки на батуте), а лучшим спортсменом — фристайлист Антон Кушнир.

В опросе были учтены голоса 97 журналистов печатных и электронных СМИ.

Чемпионка мира-2017 Татьяна Петреня победила в голосовании за явным преимуществом, набрав 623 очка. В тройке лучших также вошли Ольга Худенко (гребля на байдарках и каноэ) — 497 баллов и Ванесса Колодинская (женская борьба) — 469, которая всего на 1 очко опередила занявшую 4-е место теннисистку Арину Соболенко — 468.

Вообще же в десятке лучших спортсменов Беларуси 2017 года сразу 8 (!) верхних строк оккупировали женщины.

Биатлонистка Дарья Домрачева, вернувшаяся в большой биатлон после рождения дочери, расположилась на 5-й позиции — 383 балла, следом расположились Анастасия Прокопенко (современное пятиборье) — 354, Александра Саснович (теннис) — 270, Александра Герасименя (плавание) — 214.

Лучшим спортсменом Беларуси оказался занявший общее 9-е место в журналистском опросе олимпийский чемпион Сочи-2014 фристайлист Антон Кушнир (204 очка), выигравший в уходящем году три этапа Кубка мира. Замкнул десятку лучших спортсменов страны велогонщик Василий Кириенко (194).

Лучшей командой по игровым видам спорта стала женская сборная Беларуси по теннису, в неигровых видах лучшей командой названа сборная Беларуси по прыжкам на батуте.

Лучшим тренером страны признан капитан женской теннисной сборной Эдуард Дубров.

 
 
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Газета "Спортивная панорама" в 59-й раз провела опрос журналистов по определению лучших спортсменов года в Беларуси.

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