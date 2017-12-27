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Сахарова: лобовое ДТП под Бешенковичами — подробности расследования
28.12.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь
В тумане под Витебском в лобовую столкнулись два легковых автомобиля. Это произошло вечером в среду, 27 декабря, около 18.20, на 230 километре трассы М3 "Минск — Витебск" возле деревни Задорожье Бешенковичского района. Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Renault Laguna.
За рулем Volkswagen, двигавшегося в сторону Минска, находился 70-летний житель Бешенковичского района. Вместе с ним в машине была его 68-летняя супруга. В машине Renault, направлявшейся в сторону Витебска, находились 37-летний водитель и его 41-летняя жена, жители Витебска.
"В результате ДТП
Следователи вместе с экспертами провели осмотр места аварии, зафиксировали следовую картину.
Сейчас назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Бешенковичским районным отделом Следственного комитета
Граждан, которые оказались свидетелями аварии или располагают какими-либо сведениями, видеозаписями происшествия, просят сообщить об этом по круглосуточному телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044.
Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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