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Сахарова: лобовое ДТП под Бешенковичами — подробности расследования

28.12.2017 13:00 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В тумане под Витебском в лобовую столкнулись два легковых автомобиля.  Это произошло вечером в среду, 27 декабря, около 18.20, на 230 километре трассы М3 "Минск — Витебск" возле деревни Задорожье Бешенковичского района. Столкнулись автомобили Volkswagen Passat и Renault Laguna.

Сахарова: лобовое ДТП под Бешенковичами — подробности расследования
© Фото: ГАИ УВД Витебской области
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За рулем Volkswagen, двигавшегося в сторону Минска, находился 70-летний житель Бешенковичского района. Вместе с ним в машине была его 68-летняя супруга. В машине Renault, направлявшейся в сторону Витебска, находились 37-летний водитель и его 41-летняя жена, жители Витебска.

"В результате ДТП водители автомобилей от полученных телесных повреждений скончались. Обе женщины госпитализированы в реанимационное отделение учреждения здравоохранения. Следователи пока с ними не общались, они будут допрошены, если врачи разрешат", — рассказала Сахарова.

Следователи вместе с  экспертами провели осмотр места аварии, зафиксировали следовую картину.

Сейчас назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, устанавливаются все обстоятельства ДТП. Бешенковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц.

Граждан, которые оказались свидетелями аварии или располагают какими-либо сведениями, видеозаписями происшествия, просят сообщить об этом по круглосуточному телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044.

Машина скорой помощи перевернулась в результате аварии в Витебске >>

Комментарий официального представителя УСК по Витебской области Светланы Сахаровой слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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О подробностях уголовного дела по факту лобового ДТП в Бешенковичском районе, в котором погибли два водителя, на радио Sputnik Беларусь рассказала официальный...

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