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В 2018 году в Беларуси должны провести «серьезнейшее мероприятие» по совершенствованию образования. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня государства выступил на благотворительном празднике «Наши дети».

«Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Здесь мы должны провести серьезнейшее мероприятие по совершенствованию нашего образования, сделать его нормальным и адаптированным к современной жизни и жизни в будущем», — цитирует Александра Лукашенко БЕЛТА .

По словам президента, школьная программа очень насыщена и сложна. «Конечно, важно этот этап пройти достойно, получить знания, потому что (вы, наверное, тоже заметили) идти в будущее без знаний, особенно теперь, невозможно. Жизнь стала гораздо сложнее, и вам надо это все освоить», — сказал глава государства.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент анонсировал «серьезнейшие» перемены в образовании В 2018 году в Беларуси должны провести «серьезнейшее мероприятие» по совершенствованию образования. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня...

С другой стороны, отметил он, в Беларуси постоянно проводится работа по адаптации школьной программы, делается все, чтобы она была доступной и оптимальной. «Чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего, чтобы вы, кроме учебы, в школьные годы могли заниматься спортом, могли отвлечься на любимое мероприятие. И мы в этом направлении немало сделали», — констатировал Александр Лукашенко.