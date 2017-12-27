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Беларусь с 1 января повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

28.12.2017 12:48 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь с 1 января повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

фото: belmarket.by

Совет министров Беларуси принял постановление №1007 от 27 декабря. Им устанавливаются новые ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Они будут действовать с 1 января 2018 года.

"Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с 105 до 111,4 долларов за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин повысится с 57,7 до 61,2 долларов за 1 т, на товарные бензины - с 31,5 до 33,4 долларов за 1 т", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Совмина.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит 33,4 долларов за 1 т (была 31,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря. Тогда они также были повышены.

 
 
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Совет министров Беларуси принял постановление №1007 от 27 декабря. Им устанавливаются новые ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Они будут действовать...

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