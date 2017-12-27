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Розыск: в столице кассир снова выдал клиенту лишние деньги при обмене валюты

28.12.2017 13:06 — Разное | Tut.by  
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В столице снова кассир выдал клиенту обменника лишние деньги. На этот раз речь идет о лишней тысяче рублей, сообщает ГУВД Мингорисполкома.


Инцидент произошел 7 декабря в отделении банка в «Короне» по улице Кальварийской. Мужчина подошел к окошку кассира и передал ему крупную сумму в иностранной валюте, чтобы обменять на белорусские рубли. Кассир выдал клиенту на тысячу белорусских рублей больше положенной суммы. Мужчина забрал деньги и ушел.

Правоохранители просят всех, кто узнал изображенного на фотографии мужчину либо обладает информацией о случившемся, сообщить по телефонам: 8 (017) 207-67-67 или 102. Конфиденциальность гарантируются.

 
 
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