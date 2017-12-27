Полторы сотни автомобилей выстроились в сияющую карту Беларуси

Почти 150 автомобилей и десять мотоциклов с включенными фарами выстроились в форме карты Беларуси, на которой сияет надпись "2018", пишет портал "АвтоГродно".

Точки областных городов подсвечены на карте фарами машин сотрудников ГАИ Гродно.

Среди автомобильных сообществ подобные флешмобы не новы, но чаще машины накануне праздников выстраиваются в форме снежинок, снеговиков и других символов рождественских и новогодних праздников. Традиция пришла в Беларусь от российских соседей.

"Сейчас фигуры снежинок, елок и снеговиков стали привычным делом. Автомобильные сообщества соревнуются лишь в размерах фигур. Мы бы хотели изменить вектор флешмоба и показать, что другие фигуры дают намного больше возможностей для творчества", — рассказали организаторы и признались, что сперва хотели выстроиться в форме объекта, символизирующего Гродненскую область, но после решили поздравить жителей всей республики и сошлись на таком масштабе.

Чтобы сияющая карта, расположившаяся на квадрате сто на сто метров, уместилась в объективе оператора, камеру пришлось поднять почти на 170 метров над землей. Эффект того стоил – в комментариях к видео белорусы хвалят организаторов и авторов идеи.