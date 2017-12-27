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Полторы сотни автомобилей выстроились в сияющую карту Беларуси
28.12.2017 13:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Почти 150 автомобилей и десять мотоциклов с включенными фарами выстроились в форме карты Беларуси, на которой сияет надпись "2018", пишет портал "АвтоГродно".
Точки областных городов подсвечены на карте фарами машин сотрудников ГАИ Гродно.
© Sputnik/
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Среди автомобильных сообществ подобные флешмобы не новы, но чаще машины накануне праздников выстраиваются в форме снежинок, снеговиков и других символов рождественских и новогодних праздников. Традиция пришла в Беларусь от российских соседей.
"Сейчас фигуры снежинок, елок и снеговиков стали привычным делом. Автомобильные сообщества соревнуются лишь в размерах фигур. Мы бы хотели изменить вектор флешмоба и показать, что другие фигуры дают намного больше возможностей для творчества", — рассказали организаторы и признались, что сперва хотели выстроиться в форме объекта, символизирующего Гродненскую область, но после решили поздравить жителей всей республики и сошлись на таком масштабе.
Чтобы сияющая карта, расположившаяся на квадрате сто на сто метров, уместилась в объективе оператора, камеру пришлось поднять почти на 170 метров над землей. Эффект того стоил – в комментариях к видео белорусы хвалят организаторов и авторов идеи.
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Таким оригинальным образом готовятся к новогодним праздникам автолюбители и мотоциклисты в Гродно – на карте светится "2018". Смотрите на видео, как выглядит...
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