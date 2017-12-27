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Польша подтягивает танки Leopard 2A5 к белорусской границе

28.12.2017 13:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Польша передислоцирует старую технику в западном направлении, размещая новейшие образцы вооружений, включая танковые батальоны и артиллерийские комплексы, у восточной границы.

Польша подтягивает танки Leopard 2A5 к белорусской границе
© Sputnik/ Oksana Dzhadan
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Министр обороны Польши Антоний Мацеревич отчитался о завершении формирования танкового батальона 1-й Варшавской танковой бригады, дислоцированной в 189 км от Бреста в населенном пункте Весола. И заявил, что польская армия приступает к реализации новой стратегии обороны, переводя новейшие образцы техники на восток.

"Мы не готовы восстанавливать потерянные территории, мы должны быть готовы охранять границу, чтобы предотвратить вторжение противника в Польшу", — сказал Мацеревич.

По его словам, в состав Первого танковый батальон вошли  44 танка Leopard 2A5 и 14 танка Leopard 2A4. Второй танковый батальон также будет комплектоваться танками Leopard 2.

Министр также рассказал, что за 2017  год правительство Польши потратило 5,5 миллиарда на приобретение современного вооружения для армии.

​Варшава намерена увеличить численность польской армии до 200 человек. Главная цель, которая ставится перед военными страны "сделать так, чтобы польская армия смогла самостоятельно ответить любому противнику".

При этом Мацеревич отметил "особое место" Польши на карте и ответственность, которую Варшава несет перед слабейшими соседями.

​В будущем Варшава намерена потратить на оборону более 11 миллиардов долларов.

Смена направления

Эксперты обращают внимание на то, что новая оборонная стратегия Польши предполагает переориентацию с запада на восток и усиления военного потенциала у белорусских границ. Именно сюда передислоцируются новейшие образцы вооружений.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу констатировал увеличение с 2012 года численности контингента НАТО у западных границ России в три раза.  

В Прибалтике и Польше развернуты четыре батальонно-тактические группы, бронетанковая бригада сухопутных войск США, штабы многонациональных дивизий НАТО в Польше и Румынии. Численность сил первоочередного задействования альянса возросла с десяти до сорока тысяч человек. А срок их готовности сокращен с 45 до 30 суток.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Планируется, что 116 танков Leopard Второго танкового батальона будут дислацированы на расстоянии суточного марша от Бреста.

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