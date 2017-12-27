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Назначен новый глава миссии МВФ в Беларуси

28.12.2017 13:25 — Разное | Ежедневник  
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Назначен новый глава миссии МВФ в Беларуси

фото: belnovosti.by

В Беларуси в декабре сменили главу миссии МВФ.

Об этом сообщили в представительстве Международного валютного фонда в Республике Беларусь.

Миссию возглавил Жак Миньян. В МВФ он занимает пост замначальника отдела стран Северо-Восточной Европы.

Миньян приезжал в Минск в составе миссии фонда, которая работала в белорусской столице в конце 2017 года – с 26 октября по 10 ноября.

До этого миссию в РБ возглавлял Питер Долман (с 2015 года).

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в декабре сменили главу миссии МВФ.

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