Назначен новый глава миссии МВФ в Беларуси

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В Беларуси в декабре сменили главу миссии МВФ.

Об этом сообщили в представительстве Международного валютного фонда в Республике Беларусь.

Миссию возглавил Жак Миньян. В МВФ он занимает пост замначальника отдела стран Северо-Восточной Европы.

Миньян приезжал в Минск в составе миссии фонда, которая работала в белорусской столице в конце 2017 года – с 26 октября по 10 ноября.

До этого миссию в РБ возглавлял Питер Долман (с 2015 года).