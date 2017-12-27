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Назначен новый глава миссии МВФ в Беларуси
28.12.2017 13:25 — Разное | Ежедневник
фото: belnovosti.by
В Беларуси в декабре сменили главу миссии МВФ.
Об этом сообщили в представительстве Международного валютного фонда в Республике Беларусь.
Миссию возглавил Жак Миньян. В МВФ он занимает пост замначальника отдела стран Северо-Восточной Европы.
Миньян приезжал в Минск в составе миссии фонда, которая работала в белорусской столице в конце 2017 года – с 26 октября по 10 ноября.
До этого миссию в РБ возглавлял Питер Долман (с 2015 года).
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В Беларуси в декабре сменили главу миссии МВФ.
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