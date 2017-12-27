Доля в недостроенном жилом доме на улице Нарочанской, который возводила обанкротившаяся «Московская инвестиционная строительная компания», выставлен на продажу на площадке torgi.gov.by .

В 19−22-этажном доме «Жемчужина» по проекту должно быть 369 квартир. Изначально построить его предполагалось в 2016 году, но заказчик заявил о своем банкротстве, работы остановились. На данный момент готовность здания составляет около 80%.





— «Московская инвестиционная строительная компания» проходит процедуру банкротства, — говорил в марте председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко. — Мингорисполком, как один из кредиторов, (среди кредиторов также ВТБ Банк и подрядные организации, которым застройщик не оплатил существенный объем работ) предложил продать объект незавершенного строительства с аукциона. (…) Горисполком ходатайствует, чтобы объект продавался с обременениями — с переходом новому инвестору обязательств перед дольщиками, с которыми «Московская инвестиционная строительная компания» заключала договоры. Всего прежним застройщиком было привлечено 6 дольщиков (5 — на квартиры, 1 — на нежилое помещение), из них четверо полностью оплатили будущую недвижимость, двое не в полном объеме. Если собрание кредиторов поддержит данное предложение, то дольщики перейдут к новому застройщику на тех же условиях, которые прописаны в их договорах.

Надо отметить, что в информации по лоту нет упоминания дольщиков. Но продается не весь долгострой, а «доля в праве (480613/500000) на объект незавершенного строительства: законсервированный многоквартирный жилой дом, общей площадью 36 879,1 кв. м».

Начальная цена лота — 35 554 475 рублей без НДС (жилые метры НДС не облагаются, а вот коммерческие помещения — да).

Обязательным условием продажи является безвозмездная передача в собственность г. Минска 7,8% с общей площади жилых помещений жилого дома в счет усредненного показателя сноса.