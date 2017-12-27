﻿ Доля в недостроенном доме "Жемчужина" в Лебяжем выставлена на аукцион. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доля в недостроенном доме "Жемчужина" в Лебяжем выставлена на аукцион

28.12.2017 13:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доля в недостроенном жилом доме на улице Нарочанской, который возводила обанкротившаяся «Московская инвестиционная строительная компания», выставлен на продажу на площадке torgi.gov.by.

В 19−22-этажном доме «Жемчужина» по проекту должно быть 369 квартир. Изначально построить его предполагалось в 2016 году, но заказчик заявил о своем банкротстве, работы остановились. На данный момент готовность здания составляет около 80%.


— «Московская инвестиционная строительная компания» проходит процедуру банкротства, — говорил в марте председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко. — Мингорисполком, как один из кредиторов, (среди кредиторов также ВТБ Банк и подрядные организации, которым застройщик не оплатил существенный объем работ) предложил продать объект незавершенного строительства с аукциона. (…) Горисполком ходатайствует, чтобы объект продавался с обременениями — с переходом новому инвестору обязательств перед дольщиками, с которыми «Московская инвестиционная строительная компания» заключала договоры. Всего прежним застройщиком было привлечено 6 дольщиков (5 — на квартиры, 1 — на нежилое помещение), из них четверо полностью оплатили будущую недвижимость, двое не в полном объеме. Если собрание кредиторов поддержит данное предложение, то дольщики перейдут к новому застройщику на тех же условиях, которые прописаны в их договорах.

Надо отметить, что в информации по лоту нет упоминания дольщиков. Но продается не весь долгострой, а «доля в праве (480613/500000) на объект незавершенного строительства: законсервированный многоквартирный жилой дом, общей площадью 36 879,1 кв. м».

Начальная цена лота — 35 554 475 рублей без НДС (жилые метры НДС не облагаются, а вот коммерческие помещения — да).

Обязательным условием продажи является безвозмездная передача в собственность г. Минска 7,8% с общей площади жилых помещений жилого дома в счет усредненного показателя сноса.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 124
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дом строила обанкротившаяся "Московская инвестиционная компания".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Полторы сотни автомобилей выстроились в сияющую карту Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика