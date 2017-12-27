Россия недополучила белорусского молока и мяса примерно на 375 миллионов долларов

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Беларусь из-за временных ограничений Россельхознадзора за январь-октябрь 2017 года недопоставила в РФ молочных и мясных продуктов на сумму около 375 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, пишут РИА Новости .

Беларусь и Россия ежегодно подписывают прогнозные балансы спроса и предложения на продукты питания в Союзном государстве. "Что касается балансов поставок продовольствия по 2017 году, они с белорусской стороны не выполнены… В январе-октябре на российский рынок недопоставлено молочных и мясных продуктов на сумму около 375 миллионов долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - констатировал Богданов.

В частности, в РФ недопоставлено 23 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, а также 570 тысяч тонн молока и молочных продуктов в пересчете на молоко.



"Это объясняется простой причиной - действовали ограничения Россельхознадзора, и поэтому мы корректировали рынки сбыта и перенаправляли свою продукцию в другие страны. Таким образом нам удалось снизить долю России в общем экспорте сельхозпродукции на 4,6 процентных пункта", - рассказал специалист.

При этом он обратил внимание, что, несмотря на снижение физических объемов, российский рынок занимает львиную долю в общем объеме экспорта белорусской сельхозпродукции - 90% по итогам 10 месяцев. Небольшой рост (на 3,4%) наблюдается за счет того, что в текущем году были достаточно высокие цены на сельхозпродукцию, заметил Богданов.

в этом году неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Так, согласно статистике, под ограничения попадали более 50 белорусских предприятий.