В Беларуси появятся две собственных модели электромобилей

В Беларуси появятся два варианта электромобиля, рассказал заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Олег Еловой. Об этом пишет «СБ» .





Один из электромобилей будет производиться на базе завода «БелДжи», второй, малобюджетный, планируется создать на базе самого института.

— Второй вариант — это, скажем, электрокаркар для садово-парковых зон. Из него со временем может вырасти недорогой городской электромобиль для сервисных служб -такси и доставки, почты. В перспективе он может стать служебным автомобилем организаций, — говорит Олег Еловой.

Первые опытные образцы электрокара предполагается запустить в Ботаническом саду Минска. Там будут отработаны технические решения, связанные с особенностями эксплуатации электромобиля, в том числе вопросы зарядки батареи. По словам Олега Елового, на этом образце может быть реализована и другая идея института — о беспилотном транспорте, поскольку электромобиль будет двигаться по парку по заданному маршруту.