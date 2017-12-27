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В Беларуси появятся две собственных модели электромобилей

28.12.2017 14:24 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси появятся два варианта электромобиля, рассказал заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Олег Еловой. Об этом пишет «СБ».


Один из электромобилей будет производиться на базе завода «БелДжи», второй, малобюджетный, планируется создать на базе самого института.

— Второй вариант — это, скажем, электрокаркар для садово-парковых зон. Из него со временем может вырасти недорогой городской электромобиль для сервисных служб -такси и доставки, почты. В перспективе он может стать служебным автомобилем организаций, — говорит Олег Еловой.

Первые опытные образцы электрокара предполагается запустить в Ботаническом саду Минска. Там будут отработаны технические решения, связанные с особенностями эксплуатации электромобиля, в том числе вопросы зарядки батареи. По словам Олега Елового, на этом образце может быть реализована и другая идея института — о беспилотном транспорте, поскольку электромобиль будет двигаться по парку по заданному маршруту.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель генерального директора Объединенного института машиностроения НАН Олег Еловой рассказал о том, что в Беларуси появятся два собственных...

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