В 2018 году в Могилеве планируют создать 1950 новых рабочих мест, сообщают «Могилевские ведомости» . По задумке, они появятся с открытием новых торговых центров, заведений общепита, производственных площадок. Часть рабочих мест планируют создать и на уже существующих предприятиях.



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В существующем промышленном секторе новые рабочие места планируют создавать за счет проводимой реконструкции подразделений, сказала начальник управления экономики Алла Богатенко.

Большие надежды город возлагает на ОАО «Могилевхимволокно», которое планирует начать производство на новой установке. Она еще строится, но к концу 2018 года здесь будет создано около 280 новых рабочих мест.

Планируют создать новые рабочие места на производственных площадках «Омск Карбон Могилев», «Технолит», «Ольса».

От малого бизнеса город ждет создания порядка 460 новых рабочих мест.

По планам, в 2018 году завершат несколько инвест-проектов: построят «Бургер Кинг», административно-деловой центр около диагностического центра. Возможно, появится и новый торговый центр в микрорайоне Ямницкий.

По словам Аллы Богатенко, в этом году в Могилеве создали 2125 новых рабочих мест.