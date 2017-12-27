Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами , сработало на первом этаже развлекательного центра "Гигант холл" в Санкт-Петербурге вечером 27 декабря. Бомба была заложена рядом с камерами хранения магазина "Перекресток". По оценкам экспертов, ее мощность была эквивалентна 200 граммам тротила. Всего пострадавших 13, шестеро из них пока остаются в больнице, один в тяжелом состоянии .

МИД: белорусов нет среди пострадавших от взрыва в Санкт-Петербурге >>

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом и при этом добавил, что ранее спецслужбам удалось пресечь еще одну попытку подобной атаки.

"В том, что в магазине "Перекресток" в Питере был теракт, сомнений не было. И наш президент подтвердил это. Думаю, что в Питере задействованы спящие ячейки ИГИЛ, и их и планировали использовать до Нового года и после Нового года. Думаю, что подготовка теракта в Казанском соборе была одним из этапов", — сказал Кривошеев.

Кроме того, эксперт высказал опасение, что атака в Санкт-Петербурге была пробной для того, чтобы определить, как схема террористических актов будет работать дальше.

"Конечно, на этом все не остановится, поэтому бдительность всех силовых структур должна быть на повышенном уровне. В первую очередь, это касается ФСБ России, и действовать надо предельно жестко и задействовать все ресурсы — и просмотр интернет-сообщений, и WhatsApp, и телефонные звонки. Есть определенная кодировка — ключевые слова выбирать, где есть угроза. И конечно, задействовать все материалы по ИГИЛ и "Аль-Каиде", которые были за последнее время собраны, чтобы эти ячейки вычислять и не позволять им проведение терактов", — рассказал Кривошеев.

По мнению собеседника Sputnik, накануне президентских выборов в России в 2018 году нанесение ущерба репутации действующего главы государства является это задача №1 у террористических структур.

Комментарий военного аналитика, директора аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" РФ Сергея Кривошеева слушайте на радио Sputnik Беларусь.