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Кривошеев: в теракте в Питере были задействованы "спящие" ячейки ИГИЛ
28.12.2017 14:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом и при этом добавил, что ранее спецслужбам удалось пресечь еще одну попытку подобной атаки.
"В том, что в магазине "Перекресток" в Питере был теракт, сомнений не было. И наш президент подтвердил это. Думаю, что в Питере задействованы спящие ячейки ИГИЛ, и их и планировали использовать до Нового года и после Нового года. Думаю, что подготовка теракта в Казанском соборе была одним из этапов", — сказал Кривошеев.
Кроме того, эксперт высказал опасение, что атака в Санкт-Петербурге была пробной для того, чтобы определить, как схема террористических актов будет работать дальше.
"Конечно, на этом все не остановится, поэтому бдительность всех силовых структур должна быть на повышенном уровне. В первую очередь, это касается ФСБ России, и действовать надо предельно жестко и задействовать все ресурсы — и просмотр интернет-сообщений, и WhatsApp, и телефонные звонки. Есть определенная кодировка — ключевые слова выбирать, где есть угроза. И конечно, задействовать все материалы по ИГИЛ и "Аль-Каиде", которые были за последнее время собраны, чтобы эти ячейки вычислять и не позволять им проведение терактов", — рассказал Кривошеев.
По мнению собеседника Sputnik, накануне
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Военный аналитик, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" РФ Сергей Кривошеев прокомментировал Sputnik расследование российскими...
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