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Сегодня на месте бывшего "Салодкага фальварка" на Фрунзенской открывают "МакДональдс"

28.12.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
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Сегодня на месте бывшего кафе «Салодкі фальварак» на улице Максима Танка открывается «МакДональдс». Мы посмотрели, как выглядит новое заведение сети.


В феврале 2016 года помещение «Салодкага фальварка» на Фрунзенской площадью 524,1 квадратных метров было куплено у ООО «Раковский бровар» Юрия Чижа компанией «КСБ Виктори Рестораны». Она развивает «МакДональдс» в Беларуси и контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым.


«Салодкі фальварак» на Фрунзенской закрылся в мае 2017 года, а сегодня тут заработает «МакДональдс» на 132 посадочных места. Интерьер ресторана на Максима Танка совмещает современную дизайн-концепцию Alphabet и некоторые элементы от прежнего заведения: арочные проемы в зале для посетителей и расположение отдельных столиков в местах эркеров. Остались прежними и большие окна в зале, который благодаря приходу нового собственника увеличился примерно в два раза.


















В заведении установлены наглядные цифровые менюборды, внедрена система заказов по электронной очереди, а на прилавке введена технология обслуживания в которой зоны приема и выдачи заказов будут разделены друг от друга, что сэкономит время ожидания при оформлении заказа и позволит отследить процесс его приготовления. Как и в других «МакДональдс», здесь есть бесплатный WiFi и работают киоски самообслуживания.

Пока новое заведение во многом скрыто за строительным забором, но в перспективе эта локация выгодная, потому что в 2020 году тут откроется пересадочная станция метро. В том числе поэтому недавно рядом появились KFC, Bigzz, а позже откроется «Виталюр».


В «КСБ Виктори Рестораны» рассказывают, что за 21 год в «МакДональдс» в Беларуси продали 31,5 миллионов гамбургеров. За этот период заведения посетили более 125 миллионов гостей. А за 16 лет кампании «МакХэппи День» на благотворительные цели был собран почти миллион долларов.

В 2018 году минчан ждет открытие новых ресторанов и модернизация существующих, а также не исключено появление кофейни McCafe.

 
 
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