По информации правоохранительных органов РФ, в магазине в одной из камер хранения взорвалось устройство , по мощности эквивалентное 200 граммам тротила. Оно было начинено поражающими элементами.

В результате инцидента пострадали 13 человек, в больнице на данный момент находятся шестеро. Власти города распорядились выплатить материальную компенсацию всем тем, кто пострадал при взрыве.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом . Следствие в свою очередь продолжает отрабатывать все версии, включая и озвученную главой государства. Взрывное устройство, по словам правоохранителей, было изготовлено кустарным способом.

После взрыва в городе предприняты усиленные меры безопасности, в частности дополнительный инструктаж прошли сотрудники метрополитена. Представители ритейла также решили обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности своих торговых объектов.

МИД не сообщает, есть ли среди пострадавших при взрыве в "Перекрестке" белорусы>>