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Видео последствий взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
28.12.2017 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации правоохранительных органов РФ, в магазине в одной из камер хранения
В результате инцидента пострадали 13 человек, в больнице на данный момент находятся шестеро. Власти города распорядились выплатить материальную компенсацию всем тем, кто пострадал при взрыве.
Ранее президент России Владимир Путин
После взрыва в городе предприняты усиленные меры безопасности, в частности дополнительный инструктаж прошли сотрудники метрополитена. Представители ритейла также решили обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности своих торговых объектов.
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Взрыв в магазине ритейлерской сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел накануне вечером. Смотрите кадры последствий происшествия, которое квалифицировали...
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