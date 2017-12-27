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Видео последствий взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге

28.12.2017 14:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации правоохранительных органов РФ, в магазине в одной из камер хранения взорвалось устройство, по мощности эквивалентное 200 граммам тротила. Оно было начинено поражающими элементами.

Видео последствий взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге
© Sputnik/
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В результате инцидента пострадали 13 человек, в больнице на данный момент находятся шестеро. Власти города распорядились выплатить материальную компенсацию всем тем, кто пострадал при взрыве.

Ранее президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом. Следствие в свою очередь продолжает отрабатывать все версии, включая и озвученную главой государства. Взрывное устройство, по словам правоохранителей, было изготовлено кустарным способом.

После взрыва в городе предприняты усиленные меры безопасности, в частности дополнительный инструктаж прошли сотрудники метрополитена. Представители ритейла также решили обсудить дополнительные меры по обеспечению безопасности своих торговых объектов.

МИД не сообщает, есть ли среди пострадавших при взрыве в "Перекрестке" белорусы>>

 
 
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Взрыв в магазине ритейлерской сети "Перекресток" в Санкт-Петербурге произошел накануне вечером. Смотрите кадры последствий происшествия, которое квалифицировали...

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