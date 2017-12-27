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Лукашенко: Вы все мои дети, за которых я отвечаю

28.12.2017 14:41 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко: Вы все мои дети, за которых я отвечаю

фото: president.gov.by

Александр Лукашенко рассчитывает, что молодое поколение сбережет и приумножит достижения нынешнего. Об этом он заявил во Дворце Республики на новогоднем благотворительном празднике для детей, который прошел в рамках акции «Наши дети».

Во Дворце Республики прошла главная елка страны, куда были приглашены 2,3 тысячи детей — сироты, одаренные ученики, воспитанники опекунских и семей беженцев, кадеты и спортсмены. Как всегда с поздравлением выступил глава государства Лукашенко и от своего имени вручил подарки, пишет пресс-служба.

Лукашенко вспомнил свое детство и назвал это время счастливым: «Многие проблемы, трудности, которые дети тогда испытывали, мы увидели только на расстоянии, прожив много лет. Было много недетских забот, был тяжелый труд — такое время было. Но у нас и у вас было одно общее — мы всегда с замиранием сердца ждали этот праздник, Деда Мороза, который обязательно должен прийти и принести подарки».

Как для любого родителя его ребенок - самый лучший, так и для президента - дети его страны самые красивые и умные, также отметил президент, выступая с поздравлением.

«Вы все мои дети, за которых я отвечаю. И я горжусь этим», - подчеркнул президент.

Александр Лукашенко констатировал, что сегодня дети увлечены различными гаджетами, и это неизбежно для современного человека. Но президент посоветовал ребятам почаще отрываться от компьютеров, бывать на свежем воздухе, чтобы видеть все, что происходит вокруг, не только через интернет. 
Поздравляя маленьких зрителей с наступающим Новым годом, президент подчеркнул, что для взрослых нет лучшего подарка, чем счастливые глаза и улыбки на лицах детей. 

 
 
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