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ФК "Минск" назвал имя нового главного тренера, который заменит Георгия Кондратьева

28.12.2017 14:49 — Разное | Tut.by  
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Новым главным тренером футболистов ФК «Минск» будет Александр Лухвич, в минувшем сезоне работавший с дублирующим составом, сообщает твиттер столичного клуба.

57-летний Георгий Кондратьев, возглавлявший команду с ноября 2015 года, покидает клуб в связи с истечением срока контракта.

В 2016 году «Минск» под началом Георгия Кондратьева сражался за медали, но в итоге финишировал на 4-й позиции.

Но в 2017 году минчане, провалившие второй круг, боролись за выживание в высшей лиги, заняв 14-е место в 3 очках от зоны вылета.

В 2011 году Георгий Кондратьев привел молодежную сборную Беларуси к бронзовым наградам чемпионата Европы и завоевал путевку на Олимпиаду-2012.

С 2011-го по 2014 год Кондратьев руководил национальной сборной Беларуси.

Ставший новым главным тренером «Минска» экс-защитник сборной Беларуси 47-летний Александр Лухвич в ушедшем сезоне привел дублирующий состав клуба к 5-му месту в чемпионате страны.


Александр Лухвич. Фото: twitter.com/fc_minsk

В бытность игроком — 6-кратный чемпион Беларуси в составе минского «Динамо» (1992, 1993, 1994, 1994/95, 1995, 1997), 2-кратный серебряный призер (1996, 2005).

Бронзовый призер чемпионата России (2000) в составе московского «Торпедо».

 
Теги: Минск
 
 
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Новым главным тренером футболистов ФК "Минск" будет Александр Лухвич, в минувшем сезоне работавший с дублирующим составом.

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