|
ФК "Минск" назвал имя нового главного тренера, который заменит Георгия Кондратьева
Новым главным тренером футболистов ФК «Минск» будет Александр Лухвич, в минувшем сезоне работавший с дублирующим составом, сообщает
57-летний Георгий Кондратьев, возглавлявший команду с ноября 2015 года, покидает клуб в связи с истечением срока контракта.
В 2016 году «Минск» под началом Георгия Кондратьева сражался за медали, но в итоге финишировал на 4-й позиции.
Но в 2017 году минчане, провалившие второй круг, боролись за выживание в высшей лиги, заняв 14-е место в 3 очках от зоны вылета.
В 2011 году Георгий Кондратьев привел молодежную сборную Беларуси к бронзовым наградам чемпионата Европы и завоевал путевку на Олимпиаду-2012.
С 2011-го по 2014 год Кондратьев руководил национальной сборной Беларуси.
Ставший новым главным тренером «Минска» экс-защитник сборной Беларуси 47-летний Александр Лухвич в ушедшем сезоне привел дублирующий состав клуба к 5-му месту в чемпионате страны.
В бытность игроком — 6-кратный чемпион Беларуси в составе минского «Динамо» (1992, 1993, 1994, 1994/95, 1995, 1997), 2-кратный серебряный призер (1996, 2005).
Бронзовый призер чемпионата России (2000) в составе московского «Торпедо».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым главным тренером футболистов ФК "Минск" будет Александр Лухвич, в минувшем сезоне работавший с дублирующим составом.
|
Архив (Разное)
Комментарии