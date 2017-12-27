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Живую карту Беларуси сложили авто- и мотолюбители Гродно

28.12.2017 14:53 — Разное | БДГ  
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Контуры Беларуси в новогоднем стиле были сложены на площадке в Гродно.

В необычном флэшмобе приняли участие 150 автомобилей, 10 мотоциклов и 60 пешеходов.

Сам рисунок поместился в квадрате площадью 100 на 100 метров, а чтобы снять его, потребовалось поднять камеру на высоту 170 метров.

Областные города были обозначены автомобилями гродненской ГАИ, цифры 2018 сделали пешеходы, подняв к небу фонарики.

По словам организаторов проекта, подготовка к флешмобу заняла месяц. Во время тренировок была определена последовательность зажигания габаритных огней и их мощность.

 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Контуры Беларуси в новогоднем стиле были сложены на площадке в Гродно. В необычном флэшмобе приняли участие 150 автомобилей, 10 мотоциклов и 60 пешеходов.

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