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В ГУВД рассказали, какие улицы в Минске перекроют в новогоднюю ночь

28.12.2017 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Основная праздничная площадка в Минске в новогоднюю ночь будет возле Дворца спорта на проспекте Победителей, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"1 января в 01:30 возле Дворца спорта запланирован праздничный новогодний фейерверк", — сообщил Sputnik в четверг заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Михаил Гриб.

В ГУВД рассказали, какие улицы в Минске перекроют в новогоднюю ночь
© Youtube / AutoGrodno АвтоГродно
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По его словам, пьяных на праздник не пустят, на входах на площадку будет организована работа контрольно-пропускных и фильтрационных пунктов.

Гриб также сообщил, что в новогоднюю ночь на некоторых улицах в центре Минска будет ограничено движение транспорта.

"С 22:00 31 декабря до завершения ночных праздничных мероприятий будет перекрыто движение транспорта от улицы Немига в сторону проспекта Победителей (местный проезд по четной стороне проспекта Победителей), за исключением общественного", — сказал Гриб.

"И с 22:00 31 декабря до завершения ночных праздничных мероприятий будет исключена посадка и высадка пассажиров на остановке общественного транспорта "Дворец спорта", расположенной по четной стороне", — сказал он.

Также с часа ночи 1 января перед проведением и до завершения праздничного фейерверка будет ограничено движение по проспекту Победителей на участке от проспекта Независимости до проспекта Машерова и по улице Сторожевской на участке от улицы Максима Богдановича до проспекта Машерова.

Кроме того, инспекторы Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы, предупредил Гриб.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Инспекторы Госавтоинспекции усилят контроль за соблюдением правил остановки и стоянки, будут работать эвакуаторы.

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