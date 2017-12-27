Можно ли управлять авто, если накануне пил спиртное. Эксперимент TUT.BY

Перед каждым водителем в новогодние праздники встанет вопрос: «пить или не пить» и если пить, то когда потом можно сесть за руль. Ведь на каждого водителя алкоголь влияет по-разному и нельзя быть полностью уверенным в том, что на утро после вечеринки за руль вам можно. Чтобы доказать это, AUTO.TUT.BY провел эксперимент: четыре человека вечером выпили по 300 граммов коньяка, а следующим утром проверили свое состояние у нарколога и рассказали нам о своем самочувствии.





2 августа 2011 года вступило в силу постановление Совмина Беларуси, согласно которому допустимый для водителей уровень содержания алкоголя в крови снижается с 0,5 до 0,3 промилле .

— Несмотря на разрешенный допуск 0,3 промилле, водитель должен помнить: если у него в крови будет содержаться меньшее количество алкоголя, но при этом он совершит ДТП с серьезными последствиями, то в суде это обстоятельство будет учтено, — отметили в ГАИ Минской области.

AUTO.TUT.BY обращает внимание, что управление транспортным средством в нетрезвом виде может обернуться непоправимыми последствиями для водителя, пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель наказывается штрафом в размере от 50 до 100 базовых величин (от 1150 до 2300 рублей, с Нового года эта сумма вырастет за счет изменения базовой величины — соответственно от 1225 до 2450 рублей) и лишается на 3 года права управления автомобилем. За повторное нарушение в течение года водитель привлекается к уголовной ответственности по ст. 317−1 УК Беларуси. По сведениям УГАИ МВД Беларуси, по состоянию на 25 декабря 2017 года в республике было задержано более 23 тысяч водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За 11 месяцев по вине пьяных водителей было совершено 306 ДТП, в которых 77 человек погибли и 334 получили травмы.

Суть эксперимента

В эксперименте участвовали четыре человека: два парня и две девушки. Все разного возраста, веса и комплекции. Наши испытуемые занимаются спортом, употребляют спиртные напитки в умеренных количествах и проблем с алкоголем никогда не имели.

Триста граммов крепкого алкоголя с легкими закусками испытуемым нужно было употребить в течение полутора часов. К эксперименту мы приступили после рабочего дня — наши «подопытные» были уставшими, к тому же полноценного приема пищи в этот день у них не было. На следующее утро, в 8.30, все четверо прибыли в кабинет нарколога, чтобы измерить степень опьянения у испытуемых.

Алексей, 22 года, рост — 181 см, вес — 64 кг

Молодой человек убежден, что главное — после застолья хорошо выспаться: 7−8 часов сна, и никаких последствий для организма он не почувствует. А вот вождение в пьяном виде Алексей не приветствует.

— Алкоголь я употребляю примерно раз в месяц, в основном по праздникам. Предпочитаю крепкие напитки — коньяк, виски. Обычно выпиваю 250−300 граммов, так что «экспериментальная» доза мне не страшна. От такого количества спиртного плохо мне не станет, — рассказал Алексей. — Считаю, что утром после вечеринки вполне могу сесть за руль — ощущаю-то себя нормально, почему бы и не поехать. Конечно, если бы я был «разбитым», то управлять машиной поостерегся бы.





За полтора часа Алексей выпил 350 граммов коньяка.

— Чувствую себя позитивно и хорошо. Если оценить мое состояние опьянения по 10-балльной шкале, то я выпивший на пять.

На следующее утро парень улыбался, хотя выглядел невыспавшимся и уставшим. Однако свое состояние он оценивал как удовлетворительное.





Анализ показал, что в выдыхаемом Алексеем воздухе содержится 0,2 промилле алкоголя. С такими показаниями за руль Леше сесть можно.

Ольга, 35 лет, рост — 161 см, вес — 80 кг

Ольга рассказала, что плохо от выпитого спиртного ей было «только в глубокой молодости», а сейчас — нет. Но вот позволить себе сесть за руль в нетрезвом виде Ольга не может ни под каким предлогом: есть такси, друзья или услуга «трезвый водитель».

— Как таковой нормы спиртного у меня нет — как пойдет. Если это хороший повод, то бутылку вина я выпить могу. Триста граммов коньяка для меня — это не что-то исключительное. Но обычно такое количество этого напитка я растягиваю на вечер, а не на полтора часа.





Девушка постоянно ездит за рулем автомобиля. На следующий день после эксперимента со спиртным она также управляет машиной, так как чувствует себя хорошо.





В вечер проведения эксперимента Ольга выпила 400 граммов коньяка, оценивала свое состояние как «очень хорошее и даже прекрасное».

Утром она чувствовала себя нормально. Анализ у нарколога показал, что в выдохе Ольги алкоголя нет.

Кирилл, 40 лет, рост — 173 см, вес — 74 кг

Мужчина рассказал, что выпивает небольшое количество спиртного ежедневно перед обедом. Раз в неделю он может позволить себе расслабиться и выпить побольше.





— Моя норма — это «выпил — упал», — пошутил Кирилл, хотя тут же серьезно отметил: — Вообще, я никогда не напиваюсь.

Норму по алкоголю Кирилл для себя не устанавливал, говорит, «обычно я пью до начала изменения поведения».

— Плохо наутро мне иногда бывало, но обычно я до такого состояния не довожу.





Коньяк для Кирилла — напиток редкий, поэтому предсказать, каким будет его самочувствие после 300 граммов крепкого алкоголя, мужчина не взялся.

— Чувствую, что отравился немножко, — сказал Кирилл после того, как выпил всю необходимую для эксперимента дозу.

Впрочем, на следующее утро Кирилл выглядел бодрым и веселым. А прибор показал нули.

Дарья, 25 лет, рост — 170 см, вес — 55 кг

Девушка отметила, что у нее был опыт употребления алкоголя, когда смешивались разные спиртные напитки, но все заканчивалось неудачно — утренней головной болью, тошнотой и слабостью.

— Пью редко, предпочитаю слабоалкогольные напитки, в основном вина, портвейн, — сказала Дарья. — Крепкий алкоголь я не умею пить, поэтому и сказываются эти «подвиги» на мне не лучшим образом.





Дарья отметила, что проводимый эксперимент для нее очень рискованный, ведь такое количество крепкого алкоголя, да еще в короткий промежуток времени, она никогда еще не употребляла.

Девушка выпила 350 граммов коньяка, но «каждая рюмка давалась с трудом». Вечером она чувствовала себя нормально, чего нельзя было сказать о следующем утре.



В выдыхаемом Дарьей воздухе содержалось 430 мкг/л алкоголя, что соответствует 0, 86 промилле

— Наутро мне было очень плохо — я просто не могла подняться: болела голова, мутило. За руль в таком состоянии я бы никогда не села, ведь мне и ходить было тяжело, не то что концентрировать свое внимание на управлении автомобилем. Такое состояние у меня сохранялось и на следующий день. Это было серьезное алкогольное отравление. Желание пить спиртное когда бы то ни было после этого у меня исчезло.

Проверка у нарколога показала, что в выдыхаемом воздухе Дарьи на следующее утро содержалось 0,86 промилле алкоголя. С такими показателями Даше за руль нельзя.

Комментарий нарколога

— Ваш эксперимент практическим путем доказал, что на каждого человека алкоголь воздействует по-разному, — отметил главный нарколог Минздрава Иван Коноразов. — На это влияет очень много факторов: пол и возраст людей, их физическое и психическое состояние, были они голодны или сыты, каково их здоровье и многие другие. Поэтому для каждого человека и скорость выведения алкоголя из организма разная.

К утверждению наших экспериментаторов про то, что они после большой дозы спиртного чувствовали себя «прекрасно», Иван Коноразов относится скептически.

— Молодые люди, как правило, не сознаются в том, что чувствуют себя плохо. Эта алкогольная бравада нужна им, чтобы казаться в глазах девушки или друзей этаким героем. Конечно, более зрелый психологически человек признается: да, мне плохо после выпитого спиртного.

Иван Коноразов отметил, что быстрее из организма выводится качественный алкоголь. Однако если утром человек планирует сесть за руль, то чем меньше он употребит спиртного, тем лучше.

— Даже если прибор показал, что у человека наутро после бурного застолья алкоголя нет, то я бы не советовал ему садиться за руль. Реакция у такого водителя при управлении автомобилем будет более медленная, чем при нормальном состоянии, а этот факт влияет на безопасность дорожного движения.

Кстати, в интернете есть таблички с нормами спиртного на вес человека и сроками выведения алкоголя из организма, но вот пользоваться ими главный нарколог не рекомендует — «они носят очень условный характер».

— Нет никаких стандартных временных параметров, что если человек выпил, например, 300 граммов коньяка, то значит, через 6 часов он может сесть за руль. Даже если человек вечером выпивал, а наутро его не тошнит, не болит голова и чувствует он себя хорошо — это не гарантия того, что в его крови нет алкоголя.

Как проверить, можно ли вам за руль после распития алкоголя

Проверять свое состояние перед выездом на авто некоторые водители предпочитают бытовыми алкотестерами, но в том случае, если приборы не прошли поверку в соответствии с белорусским законодательством, их показания носят условный характер.





Достоверно узнать о том, есть ли в организме алкоголь, водитель может лишь в кабинете у нарколога на освидетельствовании. Таких кабинетов в Минске два: на улице Минина, 20 и улице Передовой, 11. Кстати, работают они круглосуточно.

Полная диагностика (отбор пробы воздуха, анализы крови и мочи) обойдется частному лицу в 14 рублей 55 копеек, а «продувка», т.е. проверка с помощью прибора — в 1 рубль 7 копеек. Чтобы вам оказали услугу, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность.