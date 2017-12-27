От биткоина отделилась еще одна криптовалюта

В сети биткоина произошел новый хардфорк, на этот раз отделился Bitcoin God (GOD), сообщает hi-tech.mail.ru. Предприниматель из Китая по имени Чандлер Го позиционирует свой проект GOD как «некоммерческую P2P-организацию». 17 из 21 миллионов токенов GOD попадут в кошельки держателей биткоина, а оставшиеся 4 млн монет пойдут на благотворительность.

Изначально Bitcoin God планировалось запустить в Рождество, 25 декабря. Чандлер Го написали, что хардфорк станет своего рода «раздачей сладостей для всех держателей биткоина». Тогда же он отметил, что предварительного майнинга новой криптовалюты не будет.

В данное время торги GOD идут на криптобирже YoBit. На официальном сайте Bitcoin God сообщается, что о поддержке проекта заявили 46 крупных криптовалютных бирж, среди которых Bithumb, Bittrex, Poloniex, OKEX, Kraken, GDAX и Huobi.pro. Сообщается, что основная сеть Bitcoin God запустится в I квартале 2018 года.

Основными преимуществами GOD создатели называют поддержку смарт-контрактов и Lightning Network, увеличенный размер блока, повышенную конфиденциальность за счет концепции доказательства с нулевым разглашением (Zero-knowledge Proof).

Напомним, ранее от биткоина отделился bitcoin cash.