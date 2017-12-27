|
От биткоина отделилась еще одна криптовалюта
В сети биткоина произошел новый хардфорк, на этот раз отделился Bitcoin God (GOD),
Изначально Bitcoin God планировалось запустить в Рождество, 25 декабря. Чандлер Го написали, что хардфорк станет своего рода «раздачей сладостей для всех держателей биткоина». Тогда же он отметил, что предварительного майнинга новой криптовалюты не будет.
В данное время торги GOD идут на криптобирже YoBit. На официальном сайте Bitcoin God сообщается, что о поддержке проекта заявили 46 крупных криптовалютных бирж, среди которых Bithumb, Bittrex, Poloniex, OKEX, Kraken, GDAX и Huobi.pro. Сообщается, что основная сеть Bitcoin God запустится в I квартале 2018 года.
Основными преимуществами GOD создатели называют поддержку смарт-контрактов и Lightning Network, увеличенный размер блока, повышенную конфиденциальность за счет концепции доказательства с нулевым разглашением (Zero-knowledge Proof).
Напомним, ранее от биткоина
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети биткоина произошел новый хардфорк, на этот раз отделился Bitcoin God
|
Архив (Разное)
Комментарии