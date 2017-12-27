В минских i-Store — сети магазинов уровня Apple Premium Reseller — стартовали продажи свечей с запахом компьютеров Mac. Об этом 42.TUT.BY сообщили представители магазина.





Специальные свечи имитируют запах распакованного Mac и выполняются из натурального соевого воска. Для аромата в них добавляют нотки бергамота, лимона, эстрагона, янтаря и мускуса. Изготовлением свечей, которые продаются в керамической вазе, занимается американская компания Twelve South. По их словам, они горят от 45 до 55 часов.

Представители i-Store рассказали, что позиционируют свечи с запахом Mac в качестве необычного новогоднего подарка поклонникам техники Apple. Продажи уже начались, одна свеча стоит 89 рублей.

Смотрите, сколько у нас стоит популярная техника Apple: