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Начальник ГАИ МВД назвал самое безопасное место в авто
Начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, отвечая на вопрос читательницы Анны из Бреста
— Сзади справа. При парковке кресло с ребенком извлекается на тротуар, а не на полосу движения, где может в это время проезжать автомобиль, — ответил Дмитрий Корзюк.
Он добавил, что при покупке нового авто нужно обратить внимание на наличие специальных креплений для детского кресла, которые устанавливаются заводом-изготовителем. К тому же начальник УГАИ МВД напомнил, что самое главное, чтобы при движении авто ребенок находился в автокресле, а не передвигался по салону.
Также Дмитрий Корзюк ответил, какой автомобиль по его мнению самый надежный.
— Зависит от финансовых возможностей и рода вашей деятельности.
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А также порассуждал, какой автомобиль может претендовать на звание "самый надежный".
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