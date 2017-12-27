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Начальник ГАИ МВД назвал самое безопасное место в авто

28.12.2017 15:09 — Разное | Tut.by  
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Начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк, отвечая на вопрос читательницы Анны из Бреста на прямой линии газеты «СБ", рассказал, какие места в авто самые безопасные и ответил на вопрос, какой из автомобилей самый надежный.


— Сзади справа. При парковке кресло с ребенком извлекается на тротуар, а не на полосу движения, где может в это время проезжать автомобиль, — ответил Дмитрий Корзюк.

Он добавил, что при покупке нового авто нужно обратить внимание на наличие специальных креплений для детского кресла, которые устанавливаются заводом-изготовителем. К тому же начальник УГАИ МВД напомнил, что самое главное, чтобы при движении авто ребенок находился в автокресле, а не передвигался по салону.

Также Дмитрий Корзюк ответил, какой автомобиль по его мнению самый надежный.

— Зависит от финансовых возможностей и рода вашей деятельности.

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Теги: Брест
 
 
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А также порассуждал, какой автомобиль может претендовать на звание "самый надежный".

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