МИНСК, 28 дек — Sputnik. "Беларусьфильму" сегодня в первую очередь необходимо вернуть молодых ребят, которые перебиваются на сериалах в Москве, убежден художественный руководитель киностудии Вячеслав Никифоров.

Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь поставил перед "Беларусьфильмом" задачу — создавать востребованный зрителем национальный кинопродукт на базе отечественного автора, с привлечением белорусских актеров и силами республиканской киностудии.

"В Беларуси кино находится на дотации государства. И финансирование ни разу не прерывалось. Государство реконструировало Беларусьфильм. Теперь это современная европейская киностудия, которая оснащена по последнему слову техники. Но к сожалению, сегодня у нас большая нехватка кадров: сценаристов, режиссеров, даже операторов", — заявил Вячеслав Никифоров в мультимедийном пресс-центре Sputnik в ходе видеомоста, приуроченного к Международному дню кино.

Жизнь в новых декорациях: "Беларусьфильм" завершил реконструкцию>>

Заслуженный деятель искусств Беларуси, лауреат государственной премии СССР и российской кинопремии "Золотой орел" напомнил, что белорусская операторская школа в свое время была знаменита на весь Советский Союз. Он также констатировал и нехватку на "Беларусьфильме" режиссеров.

Между тем, перед киностудией стоит задача выпускать не только малобюджетное кино или зарабатывать деньги, предоставляя съемочную площадку для кинематографистов из других стран.

"Мы намерены делать крупные национальные проекты: исторические, военные и так далее. Главная забота сегодня — чтобы это был очень качественный сценарий и очень качественное воплощение", — заявил заместитель директора "Беларусьфильм" по творческим вопросам.

Он напомнил, что приближаются юбилеи 75 лет освобождения Беларуси и 75 лет Великой Победы.

"Может быть, будет национальный проект", — выразил надежду гость МПЦ Sputnik.

Он подчеркнул, что считает необходимым вернуть молодых режиссеров, которые сегодня работают на российских сериалах, а также растить новые профессиональрные кадры для "Беларусьфильма, снимая на киностудии полнометражные ленты.

Какие проблемы существуют в национальных киностудиях в Бишкеке, Кишиневе и Таллинне, вы узнаете из беседы кинематографистов этих стран в мультимедийном пресс-центре Sputnik.