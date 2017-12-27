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Беларусь и Китай создадут СП по продвижению белорусского продовольствия на китайский рынок

28.12.2017 15:04 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Китай создадут СП по продвижению белорусского продовольствия на китайский рынок

фото: belta.by

ЗАО "Мясо-молочная компания" и китайская компания Drex Food Group Co., Ltd. заключили соглашение о создании совместного предприятия по продвижению белорусской продовольственной продукции на китайский рынок

"Будет создан белорусско-китайский торговый дом, который зарегистрируют в свободной экономической зоне Шанхая. В его задачи войдет продвижение белорусского продовольствия в широком ассортименте на китайском рынке", - рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

Он отметил, что в 2017 году торгово-экономические отношения Беларуси с Китаем в сфере сельского хозяйства и продовольствия складывались весьма успешно, передает БЕЛТА.

 "Основным драйвером являлась молочная продукция. Мы увеличили ее поставки на китайский рынок в 10 раз. Кроме того, открыли китайский рынок для поставок говядины и надеемся, что первые поставки будут осуществлены до Нового года", - добавил представитель Минсельхозпрода.

 
 
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ЗАО "Мясо-молочная компания" и китайская компания Drex Food Group Co., Ltd. заключили соглашение о создании совместного предприятия по продвижению белорусской...

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