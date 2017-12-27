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Водитель Acura сбил женщину с двумя маленькими детьми на переходе в Витебске

28.12.2017 15:18 — Разное | Tut.by  
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В Витебске легковушка сбила на переходе женщину и двух малолетних детей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.


Авария произошла днем 28 декабря. По предварительной информации, 45-летний водитель Acura ехал по Московскому проспекту в сторону площади Победы. Около дома № 16 на регулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 29-летнюю женщину и двоих детей, один из которых находился в коляске.


По информации издания «Витебский курьер», от удара коляска с 2-летним ребенком проехала по дороге около 10 метров.

Пострадавших доставили в больницу, где у 6-летней девочки диагностировали перелом ноги. Ее мать и брат, предварительно, серьезных травм не получили.


По факту ДТП проводится проверка. Сейчас инспекторы выясняют, на какой сигнал светофора ехал автомобиль и пересекал дорогу пешеход.

 
Теги: Витебск
 
 
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Сейчас инспекторы выясняют, на какой сигнал светофора ехал автомобиль и пересекал дорогу пешеход.

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