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Водитель Acura сбил женщину с двумя маленькими детьми на переходе в Витебске
В Витебске легковушка сбила на переходе женщину и двух малолетних детей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказал представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла днем 28 декабря. По предварительной информации, 45-летний водитель Acura ехал по Московскому проспекту в сторону площади Победы. Около дома № 16 на регулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 29-летнюю женщину и двоих детей, один из которых находился в коляске.
По информации издания «
Пострадавших доставили в больницу, где у 6-летней девочки диагностировали перелом ноги. Ее мать и брат, предварительно, серьезных травм не получили.
По факту ДТП проводится проверка. Сейчас инспекторы выясняют, на какой сигнал светофора ехал автомобиль и пересекал дорогу пешеход.
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Сейчас инспекторы выясняют, на какой сигнал светофора ехал автомобиль и пересекал дорогу пешеход.
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