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Лукашенко: будем делать все, чтобы школьная программа стала доступной
28.12.2017 15:22 — Разное | Sputnik Беларусь
Новогодний благотворительный детский праздник во Дворце Республики в Минске традиционно стал финалом республиканской акции "Наши дети" и собрал в столице более 2,5 тысяч школьников из всех регионов страны.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Вы знаете, для родителей вообще дети — самые лучшие. А для меня, президента страны, вы самые красивые и самые умные дети. Вы все — мои дети, за которых я отвечаю. И я горжусь этим", — сказал Лукашенко.
"Жизнь гораздо сложнее стала. И вам надо это всё освоить. С другой стороны, мы пытаемся, делаем и будем делать всё для того, чтобы эта школьная программа стала доступной, чтобы она была оптимальной, чтобы учителя и родители не насаждали вам лишнего, чтобы вы, кроме учебы, в школьные годы могли.
Глава государства также посоветовал школьникам почаще отрываться от компьютеров и гаджетов, чтобы помимо учебного процесса была возможность заниматься спортом или отвлечься на какое-то интересное. В этом направлении уже немало сделано, подчеркнул президент.
Речь президента Беларуси Александра Лукашенко слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался со школьниками на Главной елке страны и пообещал, что работа над оптимизацией школьных программ будет...
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