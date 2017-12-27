В канун Нового года люди планируют отпуск, судорожно бегают за подарками и составляют праздничное меню. В плотном графике непросто найти время для тренировок. Еще сложнее променять оливье на тренинг в новогодний уикэнд. Фитнес-инструктор Дмитрий Соловейко рассказал GO.TUT.BY, как во время праздников не набрать пару тройку килограммов и почему эмоциональный отдых может быть полезнее интенсивного занятия в зале.



Фото из личного архива Дмитрия Соловейко

Можно ли растерять форму, не тренируясь в праздники?

— В Беларуси новогодние выходные не такие длинные, чтобы запустить физическую форму. А для поддержания организма в тонусе достаточно ежедневного 20-минутного тренинга дома или на стадионе.

Что делать, если хочешь позаниматься, а зал закрыт?

— В праздничные дни фитнес-залы действительно работают по сокращенному графику или закрываются. Если вы фанатик, не желающий отказываться от физических нагрузок даже на пару дней, то всегда есть вариант бесплатных тренировок. Это может быть воркаут, утренняя зарядка, упражнения с гантелями и пробежка на стадионе или в лесу.

Для поддерживающего тренинга в выходные подойдет стандартный комплекс: разминка, пробежка и упражнения на все группы мышц. Если вы тренируетесь не в тренажерном зале и без специального реквизита, а занимаетесь, например, йогой или пилатесом, можете практиковать их в домашних условиях.



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Тренироваться без инструктора можно, если вы уверены в своих знаниях и физической подготовке. Как вариант — заранее проконсультируйтесь у тренера, как правильно распределить нагрузку, или занимайтесь по видеоурокам.

Что лучше — дать организму отдых или тренироваться в выходные?

— Если вы занимаетесь для поддержания общей физической формы, то отдых пойдет только на пользу. Иногда психологическая разгрузка лучше монотонных нагрузок. Главное, чтобы она не растянулась слишком надолго — достаточно порелаксировать одну-две недели. Эмоционально отдохнувший человек возвращается в зал с новыми силами и мотивацией. Если же вы готовитесь к соревнованиям и следуете четкому плану подготовки, то лучше не нарушать режим: каждая тренировка вносит небольшую лепту в общий результат.

Как заниматься спортом в отпуске?

— Если в отеле есть тренажерный зал или бассейн, не отказывайтесь от приятных бонусов. Но помните: в отпуске не стоит перегружать организм — все-таки вы на отдыхе. Достаточно легких тренировок один-два раза в неделю.



Источник: pixabay.com

Если поблизости нет зала, выбирайте пешие прогулки для осмотра достопримечательностей или пробежки по морскому побережью. Можете захватить с собой легкие и мобильные приспособления для занятий в помещении — эспандеры, резинки, петли TRX, скакалки и гимнастические коврики. Хорошее воображение поможет найти снаряды даже среди подручных средств — в качестве утяжелителей можно использовать кирпичи или камни.

Что делать, если переел на Новый год?

— Простой совет, как избежать переедания: не садитесь на диеты перед Новым годом. От них намного больше вреда — человек ограничивает себя накануне, а потом срывается и объедается в сам праздник. Происходит эффект суперкомпенсации: кажется, раз ты похудел на два килограмма, можешь с чистой совестью расслабиться за вкусным столом. А после праздников весы показывают, что с трудом сброшенные два килограмма вернулись, а к ним добавились еще два. Если заранее не ограничивать себя, то вашему организму не захочется запасать лишнее за праздничным ужином.

Надо ли усиленно заниматься после праздников?

— После Нового года не нужно бежать в зал и взваливать на себя ударные нагрузки. Наоборот, начните со щадящих занятий. Постепенно втягивайтесь в тренировочный процесс. Попробуйте после праздников на три-четыре дня снизить калорийность пищи на 15−20 процентов. Так вы сможете восстановить недельный баланс и быстро вернете организму легкость.