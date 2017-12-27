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В Беларуси растет число малообеспеченных. Сколько человек оказались за чертой бедности
В Беларуси растет число тех, кто оказывается за национальной чертой бедности. Так, в январе-сентябре у 5,9% белорусов среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, сообщает Белстат по результатам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 5,6%.
На 1 октября в Беларуси проживало 9 миллионов 495,8 тысячи человек. Получается, что за чертой бедности находилось чуть больше 560 тысяч человек.
Среди регионов наименьший уровень малообеспеченности отмечен в Минске — 1,6% (год назад — 1,3%), наибольший — в Брестской области (8,5% в этом году против 8% в прошлом).
Напомним, чуть больше четверти белорусов — 27,8% от всего населения — ежемесячно
За чертой бедности сегодня в Беларуси
В Беларуси малообеспеченными считаются те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже
На проблему роста числа малообеспеченных ранее
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В январе-сентябре у 5,9% белорусов среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума.
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