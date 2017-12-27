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В Беларуси растет число малообеспеченных. Сколько человек оказались за чертой бедности

28.12.2017 15:25 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси растет число тех, кто оказывается за национальной чертой бедности. Так, в январе-сентябре у 5,9% белорусов среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума, сообщает Белстат по результатам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни. Для сравнения: год назад этот показатель составлял 5,6%.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На 1 октября в Беларуси проживало 9 миллионов 495,8 тысячи человек. Получается, что за чертой бедности находилось чуть больше 560 тысяч человек.

Среди регионов наименьший уровень малообеспеченности отмечен в Минске — 1,6% (год назад — 1,3%), наибольший — в Брестской области (8,5% в этом году против 8% в прошлом).


Инфографика Белстата

Напомним, чуть больше четверти белорусов — 27,8% от всего населения — ежемесячно имеют в своем распоряжении не больше 300 рублей, следует из данных Белстата о среднедушевых располагаемых ресурсах населения в третьем квартале. Для сравнения: год назад тех, чьи доходы были меньше 300 рублей, было больше — 35%.

За чертой бедности сегодня в Беларуси живут 162,7 тысячи семей. Согласно данным Белстата, в третьем квартале 2017 года малообеспеченными оказались 4,2% от всех домашних хозяйств. Во втором квартале их было ровно столько же, в первом — 4,3% от белорусских семей.

В Беларуси малообеспеченными считаются те, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума.

На проблему роста числа малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы.

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Теги: Минск
 
 
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В январе-сентябре у 5,9% белорусов среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума.

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