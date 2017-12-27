На МКАД микроавтобус влетел в стоящий грузовик

На МКАД водитель микроавтобуса получил серьезные травмы при столкновении с грузовиком. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Авария произошла 28 декабря, около 13.30, на 38-м километре внешнего кольца МКАД. Здесь водитель автомобиля ГАЗ совершил остановку, выставил знак. Через некоторое время в грузовик врезался микроавтобус Mercedes, которым управлял 31-летний водитель.











В результате ДТП водитель микроавтобуса оказался зажат в салоне. При помощи специнструмента мужчину доставали спасатели . С серьезными травмами пострадавшего госпитализировали.