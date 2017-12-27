Стали известны лучшие спортсмены Беларуси 2017 года

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Газета «Спортивная панорама» провела опрос с целью определить лучших белорусских спортсменов. В опросе приняли участие 97 спортивных корреспондентов печатных и электронных СМИ.

По итогам опроса 8 первых строчек в десятке заняли женщины, сообщает sportpanorama.by .

Лучшей белорусской спортсменкой 2017 года стала Татьяна Петреня (прыжки на батуте), лучшим спортсменом — фристайлист Антон Кушнир.

Чемпионка мира-2017 Татьяна Петреня набрала 623 очка и победила в голосовании.

В тройку лучших спортсменов также вошли Ольга Худенко (гребля на байдарках и каноэ) — 497 баллов и Ванесса Колодинская (женская борьба) — 469.

4-е место заняла теннисистка Арину Соболенко — 468 очков.

Биатлонистка Дарья Домрачева заняла 5-ю позицию — 383 балла, за ней идут Анастасия Прокопенко (современное пятиборье) — 354 балла и Александра Саснович (теннис) — 270.

Александра Герасименя (плавание) набрала 214 очков.

Лучшим спортсменом Беларуси стал олимпийский чемпион Сочи-2014 фристайлист Антон Кушнир (204 очка). Он выиграл в 2017 году три этапа Кубка мира и занял 9-е место по результатам опроса.

10 место занял Василий Кириенко — 194 балла.

Лучшей командой по игровым видам спорта стала женская сборная Беларуси по теннису. В неигровых видах лучшей командой названа сборная Беларуси по прыжкам на батуте.

Лучшим тренером Беларуси признан капитан женской теннисной сборной Эдуард Дубров.