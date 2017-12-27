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Стали известны лучшие спортсмены Беларуси 2017 года
28.12.2017 15:52 — Разное | Ежедневник
фото: sportpanorama.by
Газета «Спортивная панорама» провела опрос с целью определить лучших белорусских спортсменов. В опросе приняли участие 97 спортивных корреспондентов печатных и электронных СМИ.
По итогам опроса 8 первых строчек в десятке заняли женщины, сообщает
Лучшей белорусской спортсменкой 2017 года стала Татьяна Петреня (прыжки на батуте), лучшим спортсменом — фристайлист Антон Кушнир.
Чемпионка мира-2017 Татьяна Петреня набрала 623 очка и победила в голосовании.
В тройку лучших спортсменов также вошли Ольга Худенко (гребля на байдарках и каноэ) — 497 баллов и Ванесса Колодинская (женская борьба) — 469.
4-е место заняла теннисистка Арину Соболенко — 468 очков.
Биатлонистка Дарья Домрачева заняла 5-ю позицию — 383 балла, за ней идут Анастасия Прокопенко (современное пятиборье) — 354 балла и Александра Саснович (теннис) — 270.
Александра Герасименя (плавание) набрала 214 очков.
Лучшим спортсменом Беларуси стал олимпийский чемпион Сочи-2014 фристайлист Антон Кушнир (204 очка). Он выиграл в 2017 году три этапа Кубка мира и занял 9-е место по результатам опроса.
10 место занял Василий Кириенко — 194 балла.
Лучшей командой по игровым видам спорта стала женская сборная Беларуси по теннису. В неигровых видах лучшей командой названа сборная Беларуси по прыжкам на батуте.
Лучшим тренером Беларуси признан капитан женской теннисной сборной Эдуард Дубров.
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Газета «Спортивная панорама» провела опрос с целью определить лучших белорусских спортсменов. В опросе приняли участие 97 спортивных корреспондентов печатных и...
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