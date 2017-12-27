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В Беларуси открыты два новых месторождения нефти

28.12.2017 15:27 — Разное | Ежедневник  
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В Беларуси открыты два новых месторождения нефти

фото: sb.by

Новые нефтяные месторождения Восточно-Макановичское и Западно-Гировское находятся в Речицком районе Гомельской области, сообщили в пресс-службе "Белоруснефть".

На Восточно-Макановичском месторождении нефть нашли в результате бурения разведочной скважины на глубине в 4 200 метров. При испытании получен приток нефти в объеме 8,7 тонн в сутки. По предварительным подсчетам извлекаемые запасы на месторождении оцениваются в 389 тыс. т., сообщила пресс-служба "Белоруснефть" sb.by .

Начать эксплуатацию скважины планируется уже в январе. Сейчас на месторождении ведутся работы по обустройству. 

«Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени. В 2018 году здесь запланирована масштабная 3 D сейсморазведка в объеме 353 км2», - рассказали в «Белоруснефти». 

По оценке геологов, на этой площади может быть сосредоточено от 6 до 8 млн т углеводородов.

На втором открытом месторождении полученные геолого-геофизические параметры свидетельствуют о хорошем потенциале объекта. В первом квартале 2018 года на скважине планируется провести комплекс работ по освоению и вводу в эксплуатацию.

В пресс-службе "Белоруснефти" уточнили, что всего в уходящем году в Беларуси открыты три новых месторождения нефти. В начале 2017 года также в Гомельской области было открыто месторождеие Угольское. 

 
 
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Новые нефтяные месторождения Восточно-Макановичское и Западно-Гировское находятся в Речицком районе Гомельской области, сообщили в пресс-службе "Белоруснефть".

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