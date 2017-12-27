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В Беларуси открыты два новых месторождения нефти
28.12.2017 15:27 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Новые нефтяные месторождения Восточно-Макановичское и Западно-Гировское находятся в Речицком районе Гомельской области, сообщили в пресс-службе "Белоруснефть".
На Восточно-Макановичском месторождении нефть нашли в результате бурения разведочной скважины на глубине в 4 200 метров. При испытании получен приток нефти в объеме 8,7 тонн в сутки. По предварительным подсчетам извлекаемые запасы на месторождении оцениваются в 389 тыс. т., сообщила пресс-служба "Белоруснефть"
«Открытие Восточно-Макановичского месторождения подтвердило перспективность поисково-разведочного бурения вершины Азерецко-Хобнинской тектонической ступени. В 2018 году здесь запланирована масштабная 3 D сейсморазведка в объеме 353 км2», - рассказали в «Белоруснефти».
В пресс-службе "Белоруснефти" уточнили, что всего в уходящем году в Беларуси открыты три новых месторождения нефти. В начале 2017 года также в Гомельской области было открыто месторождеие Угольское.
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Новые нефтяные месторождения Восточно-Макановичское и Западно-Гировское находятся в Речицком районе Гомельской области, сообщили в пресс-службе "Белоруснефть".
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