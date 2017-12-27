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Семибалльные пробки появились в Минске еще до начала часа пик

28.12.2017 15:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. О несвойственных для дневного времени суток заторах в центре Минска сообщили Sputnik очевидцы, эта информация подтверждается и данными сервиса "Яндекс-пробки".

Семибалльные пробки появились в Минске еще до начала часа пик
© Sputnik/ Анастасия Куприянова
Пробки 10 баллов: сильный туман парализовал движение в центре Минска

По информации УГАИ Мингорисполкома, пробки на дорогах действительно есть, но в предновогодний период это обычная практика.

"Сейчас в Минск на президентскую елку со всех регионов Беларуси съезжаются автобусы с детьми. Люди едут за покупками в магазины, расположенные в центре города — "На Немиге", ГУМ, ЦУМ — поэтому машин много. Кроме того, сейчас наблюдается наплыв туристов, передвигающихся на автомобилях", — пояснил Sputnik начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Еще одна причина заторов — мелкие ДТП. "Водители решают, стоит ли вызывать ГАИ, в итоге не вызывают и пока оформляют страховые документы, их авто находятся проезжей части и мешают движению, хотя в этом случае можно съехать с дороги и не создавать заторы", — отметил Зараник.

​В связи с предновогодним ажиотажем, чтобы избежать пробок на дорогах, ГАИ советует автолюбителям быть внимательными, вежливыми и культурными, помнить о том, что малейшее ДТП может существенно затруднить движение, и по возможности пересаживаться на общественный транспорт, чтобы уменьшить количество авто в городе.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение в центре Минска затруднено примерно с 14:00 из-за предновогоднего ажиотажа, наплыва туристов и мелких ДТП.

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