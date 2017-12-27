Столичные застройщики прогнозируют, что в 2018 году цены на новое жилье будут расти, и это обусловлено рядом объективных и субъективных факторов, пишет Realt.by .

География новых строек-2018

По словам аналитика группы компаний «А-100 Девелопмент» Ксении Хохряковой, крупный застройщик будет продолжать реализацию своего масштабного проекта «Новая Боровая». Недавно компания анонсировала третий новый «квартал-парк», который появится в Новой Боровой. Сегодня идут продажи квартир во втором «квартале без автомобилей» Сосновый. В текущем году рядом с Минским морем начато строительство квартала «Пирс».

В рамках реализации своего масштабного проекта «Каскад» компания «Юнивест-М» приступит к строительству медицинского центра. Сейчас в комплексе продолжается реализация квартир в жилых домах, кроме шестого.

— Как только начнется реализация проекта «Ноттингем», мы откроем продажи и в шестом доме. Средства от реализации квартир будут направляться на строительство «Ноттингема», — говорит Сергей Капитанов, заместитель генерального директора группы компаний «Юнивест-М».

Генеральный директор группы компаний «Юнивест-М» Владимир Здобнов рассказывает, что пока строительство «Ноттингема» буксует. Единым заказчиком объекта выступает УКС Мингорисполкома, который должен обеспечить район застройки инфраструктурой. Но из-за дефицита бюджетных средств пока только выполняются проектные работы.





— Если все будет складываться удачно, то в четвертом квартале 2018 года мы вместе с УКСом приступим к реализации проекта. Но его риски с каждым днем увеличиваются, — уточняет Владимир Здобнов.

По словам руководителя «Айрона» Валерия Шамрило, в конце этого года компания приступила к освоению двух площадок, приобретенных на аукционах, — по ул. 2-й Щорса (один дом) и в районе пересечения пер. Разинского — ул. Щорса (два дома). Также в конце текущего года начата реализация проекта в районе ул. Брестской — Зубачева. Уже начато строительство первого дома и многоуровневого паркинга на ул. Зубачева. Дом планируется к сдаче в 2018 году.





В новом году «Айрон» начнет строительство 4 домов в квартале ул. Разинской — пер. Зенитного — ул. Железнодорожной в Московском районе.

В январе 2018 года застройщик приступит к строительству первой очереди жилого 6-подъездного дома на пр. Дзержинского. В новом году в планах также строительство жилого дома в пер. Измайловском в Советском районе и первого жилого квартала на ул. Нововиленской.

Группа компаний ViVa Invest будет вести точечную застройку в Сухарево. Также продолжится реализация большого проекта в Степянке на ул. Карвата.

ГПО «Минскстрой» будет осваивать микрорайон № 3 в Сухарево в границах ул. Притыцкого — Скрипникова — Одинцова — Лобанка. Здесь планируется построить 9 жилых домов, 2 паркинга, детсад и школу.

Начнется освоение и Чижовки-6А. В первом микрорайоне в границах улиц Уборевича — Чижевских — Корзюки предполагается строительство 7 жилых домов и 2 автостоянок. Во втором микрорайоне вырастут 5 жилых домов.

Каких цен ожидаем

В настоящее время в домах компании «Айрон» можно купить новую квартиру по цене не ниже 2000 руб./кв.м.

— И меньше не будет, — говорит директор компании. — Согласно озвучиваемым статистическим данным ситуация в стране улучшается. По прогнозам в 2018 году экономические показатели пойдут вверх. Поэтому не вижу никакого пессимизма. На рост цены также повлияет снижение общего по сравнению с предыдущими годами объема нового строительства жилья. Начинается реализация первых площадок, приобретенных застройщиками на аукционах, что тоже будет оказывать влияние на увеличение цены. Банки активно кредитуют строительство жилья в рублях по доступным ставкам, что позволяет семьям улучшать жилищные условия.





Председателя собрания акционеров СООО «Арэса-Сервис» Сергей Коренько говорит о том, что цены будут зависеть от средней зарплаты:

— Если зарплата будет расти, будет расти и цена квадратного метра. Не будет роста зарплаты — цены сохранятся на этом же уровне. Цена для очередников будет варьировать в пределах средней зарплаты с рентабельностью застройщика 5%, для неочередников у коммерсантов — на уровне средней зарплаты с учетом всех нагрузок и спроса и предложения на рынке. Не надо думать, что заказчики зарабатывают какие-то большие деньги на проектах. Если их нет в первой десятке самых крупных налогоплательщиков страны — значит, они работают с небольшой рентабельностью или инвестируют свою прибыль в новые проекты. И это правильно.

Смогут ли застройщики перейти на рубль?

Сергей Коренько считает, что курс, взятый на дедолларизацию в стране, правильный, но несвоевременный.

— Каждый человек, вступая в строительство, хочет знать, сколько будет стоить его квартира через два года. Как можно купить товар, не зная цены? Сегодня квартира продается по одной цене, но никто из застройщиков не возьмет на себя ответственность и не скажет, что эта цена будет и через два года. Никто не знает, какая будет инфляция, ставка рефинансирования, средняя зарплата. Ни один застройщик через полтора года, к примеру, не будет знать цены на окна, потому что субподрядчик не будет знать, по какой цене ему придется покупать пластик, — рассуждает эксперт.

Он акцентирует внимание на том, что в строительстве слишком большая импортная составляющая — до 80%, и цены на жилье напрямую зависят от цен на энергоресурсы, которые импортируются в страну за валюту.

— До тех пор, пока наш белорусский рубль не станет свободно конвертируемой валютой и пока импортная составляющая в строительстве с учетом энергетики не снизится, нельзя говорить о ценах в рублях. В противном случае мы получим еще больше проблем, — уточняет Сергей Коренько.

Владимир Здобнов поддерживает коллегу и говорит о том, что у людей подорвано доверие к рублю.