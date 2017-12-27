|
Встреча на тему: "Итоги политической жизни Беларуси 2017 года"
28.12.2017 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Подвести итоги 2017 года, вспомнить самые яркие моменты в политической жизни страны приглашены:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в встрече, которая пройдет в пятницу 29 декабря 2017, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 86.
Аккредитация:
E-mail:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 29 декабря 2017, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами на тему: "Итоги политической жизни Беларуси 2017 года".
|
Архив (Разное)
Комментарии