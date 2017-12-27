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Встреча на тему: "Итоги политической жизни Беларуси 2017 года"

28.12.2017 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подвести итоги 2017 года, вспомнить самые яркие моменты в политической жизни страны приглашены:

  • политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ;
  • политический аналитик и эксперт по безопасности Александр ТИХАНСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в встрече, которая пройдет в пятницу 29 декабря 2017, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 29 декабря 2017, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча с журналистами на тему: "Итоги политической жизни Беларуси 2017 года".

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