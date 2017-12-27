Подвести итоги 2017 года, вспомнить самые яркие моменты в политической жизни страны приглашены:

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ;

политический аналитик и эксперт по безопасности Александр ТИХАНСКИЙ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в встрече, которая пройдет в пятницу 29 декабря 2017, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 86.

Аккредитация:

E-mail: p.antonov@sputniknews.com ;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.