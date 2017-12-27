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ГАИ: разбившийся под Гомелем водитель скончался в больнице

28.12.2017 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На трассе "Граница Российской Федерации — Кобрин" возле деревни Сосновка Гомельского района  в среду 27 декабря около 20 часов вечера 25-летний молодой человек за рулем автомобиляVolkswagen Passat ехал от Гомеля в направлении Речицы.

ГАИ: разбившийся под Гомелем водитель скончался в больнице
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
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"В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину и ударился в опору моста. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения, от которых в реанимационном отделении Гомельской ОКБ скончался", — рассказала Смоляк.

От удара машина оказалась сильно повреждена, водителя извлекали из салона сотрудники МЧС при помощи специального инструмента. По факту аварии проводится проверка.

Комментарий инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Дарьи Смоляк слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гомель
 
 
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Подробности аварии на трассе М10, в которой молодой водитель врезался в опору моста, после чего умер в больнице, радио Sputnik Беларусь рассказала инспектор отделения...

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