ГАИ: разбившийся под Гомелем водитель скончался в больнице

На трассе "Граница Российской Федерации — Кобрин" возле деревни Сосновка Гомельского района в среду 27 декабря около 20 часов вечера 25-летний молодой человек за рулем автомобиляVolkswagen Passat ехал от Гомеля в направлении Речицы.



© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой Сахарова: лобовое ДТП под Бешенковичами — подробности расследования

"В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину и ударился в опору моста. В результате происшествия мужчина получил телесные повреждения, от которых в реанимационном отделении Гомельской ОКБ скончался", — рассказала Смоляк.

От удара машина оказалась сильно повреждена, водителя извлекали из салона сотрудники МЧС при помощи специального инструмента. По факту аварии проводится проверка.

Комментарий инспектора отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельской области Дарьи Смоляк слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.