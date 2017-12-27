Заключен контракт на поставку ядерного топлива на БелАЭС



фото: Pikabu

АО «ТВЭЛ» подписало контракт с Беларусью на поставку топлива для двух блоков строящейся АЭС, сообщила сообщила пресс-служба компании.

Сумма сделки не раскрывается. Контракт был подписан с государственным предприятием «Белорусская АЭС».

«В рамках интегрированного предложения «Росатома» топливная компания ТВЭЛ готова не только обеспечить строящиеся за рубежом АЭС ядерным топливом до конца срока эксплуатации на выгодных коммерческих условиях, но и совместно с заказчиком вести системную работу по совершенствованию конструкции применяемых топливных кассет, повышению надежности и экономической эффективности их эксплуатации», - сообщила президент ТВЭЛ Наталья Никипелова, которую цитирует пресс-служба.

БелАЭС строится возле городка Островец в Гродненской области. Будет построено два энергоблока мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).