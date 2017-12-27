Бывший следователь WADA: Мы выяснили, что 99 процентов российских спортсменов сидят на допинге

Бывший следователь WADA Джек Робертсон, участвовавший в расследовании организации по допинговой-системе в России, раскритиковал решение МОК допустить российских спортсменов к Пхенчхану-2018.



Фото: Reuters

— Решение МОК по России — это не наказание, а насмешка. Это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы.

Во время нашего расследования мы выяснили, что 99 процентов российских спортсменов сидят на допинге. Мы поняли, что как только российский спортсмен попадает в сборную страны, у него просто нет выбора — либо допинг, либо конец карьеры.

Запрещенные препараты хранятся прямо в зданиях министерства спорта России. Большую часть своей карьеры я работал агентом в службе по обеспечению соблюдения законов о наркотиках. Так вот даже нарко-картели были не такими наглыми.

Наказание МОК для России — полнейший фарс. Это означает, что в Пхенчхане-2018 чистые спортсмены опять будут соревноваться с допингистами. Годы пройдут, прежде чем мы узнаем настоящих чемпионов и призеров Игр-2018. И они опять получат свои медали по почте.

Россия не только не признала свою вину, но и продолжает использовать допинг даже во время расследования. Все доказательства говорят о том, что допинговая система все еще работает. И МОК это знает. Томас Бах — Невилл Чемберлен нашего времени. Решение МОК по России навеки запятнало олимпийскую хартию. МОК нужно напомнить, что Олимпиада прекрасно проживет без России, но не без олимпийских идеалов.

Будет выявлены случаи применения допинга в Пхенчхане-2018 или нет, но они там точно будут. Зрители и спортсмены должны уже сейчас понимать, что медальный зачет этой Олимпиады — временный, и будет изменяться в течение следующих лет после дисквалификаций, — приводит The New York Times слова Джека Робертсона.