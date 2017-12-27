Минская «Юность» продолжается усиливаться перед стартом финального турнира Континентального кубка.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Очередным новичком клуба стал 33-летний российский форвард Евгений Скачков. Он провел 432 матча в Континентальной хоккейной лиге, набрав 188 (90+98) очков.

В этом сезоне он выступал за ханты-мансийскую «Югру», но расстался с клубом в конце ноября.

Напомним, что соперниками команды Михаила Захарова в Континентальном кубке будут итальянский «Риттен», казахский «Номад» и британский «Шеффилд». Матчи пройдут с 12 по 14 января на льду «Чижовка-Арены».