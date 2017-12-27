О желании баллотироваться в президенты России сообщили уже более 50 человек

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С начала избирательной кампании о желании принять участие в президентских выборах в ЦИК сообщил 51 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Всего с начала кампании нам поступили уведомления от 51 субъекта выдвижения: от 21 партии и 30 самовыдвиженцев", - сказала Памфилова.

По ее словам, на данный момент шесть кандидатов от партий успешно прошли процедуру выдвижения, пять уже открыли счета, и "все они имеют право вести агитацию", пишет Интерфакс .

"Из пяти кандидатов, выдвинувшихся от партий, лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал документы на регистрацию в качестве кандидата, первый этап он уже прошел и перешел ко второму", - отметила Памфилова.

Она уточнила, что в ближайшие дни ЦИК рассмотрит документы, необходимые для выдвижения, еще от семи партий.

"Что касается самовыдвиженцев. От шести кандидатов нам поступили документы на выдвижение, трем отказано в регистрации, сегодня-завтра рассмотрим по трем другим", - заметила Памфилова.

Она напомнила, что документы на выдвижение кандидаты от партий могут подавать до 12 января, а самовыдвиженцы - до полуночи 7 января.

25 декабря ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Глава ЦИК Элла Памфилова еще летом заявила, что у него нет шанса быть зарегистрированным на президентских выборах из-за судимости. Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. После оглашения решения ЦИК он заявил, что намерен обжаловать его в Конституционном суде.

Тогда же, 25 декабря, ЦИК РФ отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения предпринимателя Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ.

