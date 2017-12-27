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О желании баллотироваться в президенты России сообщили уже более 50 человек
28.12.2017 16:47 — Разное | Ежедневник
фото: interfax.ru
С начала избирательной кампании о желании принять участие в президентских выборах в ЦИК сообщил 51 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Всего с начала кампании нам поступили уведомления от 51 субъекта выдвижения: от 21 партии и 30 самовыдвиженцев", - сказала Памфилова.
"Из пяти кандидатов, выдвинувшихся от партий, лидер ЛДПР Владимир Жириновский подал документы на регистрацию в качестве кандидата, первый этап он уже прошел и перешел ко второму", - отметила Памфилова.
Она уточнила, что в ближайшие дни ЦИК рассмотрит документы, необходимые для выдвижения, еще от семи партий.
"Что касается самовыдвиженцев. От шести кандидатов нам поступили документы на выдвижение, трем отказано в регистрации, сегодня-завтра рассмотрим по трем другим", - заметила Памфилова.
Она напомнила, что документы на выдвижение кандидаты от партий могут подавать до 12 января, а самовыдвиженцы - до полуночи 7 января.
25 декабря ЦИК отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Глава ЦИК Элла Памфилова еще летом заявила, что у него нет шанса быть зарегистрированным на президентских выборах из-за судимости. Со своей стороны Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. После оглашения решения ЦИК он заявил, что намерен обжаловать его в Конституционном суде.
Тогда же, 25 декабря, ЦИК РФ отказал в регистрации группе избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения предпринимателя Сергея Полонского кандидатом в президенты РФ.
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С начала избирательной кампании о желании принять участие в президентских выборах в ЦИК сообщил 51 человек, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
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