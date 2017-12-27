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Тиханский: на наших рубежах уже не только польские танки
28.12.2017 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что
© AFP/ PATRIK STOLLARZ
Чем обусловлена такая стратегия, на радио Sputnik Беларусь рассказал эксперт в области безопасности Александр Тиханский.
"Это агрессивная политическая линия. Польша в ближайшие 5 лет на оборону дополнительно выделит более 43 миллиарда долларов. И еще один нюанс:
Комментарий военного эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Политический эксперт, специалист в области безопасности Александр Тиханский прокомментировал радио Sputnik Беларусь движение польских танков в сторону границы с...
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