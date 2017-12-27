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Тиханский: на наших рубежах уже не только польские танки

28.12.2017 16:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что польская армия приступает к реализации новой оборонной стратегии. В частности, танки Leopard 2A5, Leopard 2 и Leopard 2A4 комплектуются в два танковых батальона и вместе с другими образцами новейшей военной техники переводятся на восток.

Тиханский: на наших рубежах уже не только польские танки
© AFP/ PATRIK STOLLARZ
Польша подтягивает танки Leopard 2A5 к белорусской границе

Чем обусловлена такая стратегия, на радио Sputnik Беларусь рассказал эксперт в области безопасности Александр Тиханский.

"Это агрессивная политическая линия. Польша в ближайшие 5 лет на оборону дополнительно выделит более 43 миллиарда долларов. И еще один нюанс: американские танки Abrams тоже остались на территории Польши. Личный состав улетел в США, но надо учитывать, что эти экипажи могут быть доставлены с немецкой военной базы Rammstеin за 1,5 — 2 часа", — констатирует Тиханский. 

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Комментарий военного эксперта Александра Тиханского слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт, специалист в области безопасности Александр Тиханский прокомментировал радио Sputnik Беларусь движение польских танков в сторону границы с...

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