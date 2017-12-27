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В Сеть попало фото с безрамочным флагманом Meizu
Компания Meizu в этом году не представила смартфонов с вытянутыми дисплеями без боковых рамок. Скорее всего, в ближайшее время производитель реабилитируется и анонсирует полноэкранный Meizu 15 Plus, фотография которого сегодня попала в Сеть. Об этом
На фотографии из китайской социальной сети Weibo запечатлен смартфон с двойной основной камерой и вспышкой, состоящей из десяти светодиодов. Где компания расположит сканер отпечатков пальцев, пока не уточняется.
Практически всю фронтальную сторону девайса занимает дисплей. В его верхней части расположился вырез, в котором размещена селфи-камера. Благодаря этому общий дизайн гаджета напоминает вышедший ранее в этом году Essential Phone.
По более ранней информации, модель Meizu 15 Plus получит процессор Snapdragon 835, «младший» Meizu 15 — Snapdragon 660. Точной даты анонса пока не сообщается. Предполагаемая цена за увеличенную Plus-версию — от 450 до 530 долларов.
Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Meizu:
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Предполагаемая цена - от 450 до 530 долларов.
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