Китаянка спутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и спровоцировала аварию

В китайском городе Гуанчжоу обезьяна, забравшаяся на мачту для крепления камер видеофиксации, стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Один из водителей, двигавшихся в это время по дороге, спутал ее зад с запрещающим сигналом светофора и спровоцировал аварию, сообщает tvbs.com .





Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, слишком резко нажала на тормоз, после чего в нее врезался следовавший сзади автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал. Позднее было установлено, что обезьяна сбежала из близлежащего цирка.