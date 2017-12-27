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Китаянка спутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и спровоцировала аварию

28.12.2017 17:02 — Разное | Tut.by  
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В китайском городе Гуанчжоу обезьяна, забравшаяся на мачту для крепления камер видеофиксации, стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Один из водителей, двигавшихся в это время по дороге, спутал ее зад с запрещающим сигналом светофора и спровоцировал аварию, сообщает tvbs.com.


Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, слишком резко нажала на тормоз, после чего в нее врезался следовавший сзади автомобиль. В результате ДТП никто не пострадал. Позднее было установлено, что обезьяна сбежала из близлежащего цирка.

 
 
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В результате ДТП никто не пострадал. Позднее было установлено, что обезьяна сбежала из близлежащего цирка.

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