|
Морозы в Нью-Йорке: мэр призвал горожан не выходить из домов
28.12.2017 17:06 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей американского мегаполиса по возможности оставаться дома на этой неделе: в городе ночью прогнозируются морозы до –12 С°.
Мэр города также попросил граждан по возможность справляться о состоянии здоровья соседей и позаботиться о домашних животных, которые остались на улице – их желательно забрать домой.
Де Блазио приложил памятку по поведению на случай холодов, среди советов есть и рекомендации для дома – так, желательно не включать воду на полную мощность, так как это может повредить трубы в холодный период, и открыть двери в ванную и на кухню – чтобы воздух циркулировал. Среди советов не использовать плиту, духовку и гриль для подогрева.
Недавно мэр Нью-Йорка сравнил свою философию с идеями индийского политического общественного деятеля Махатмы Ганди. Возможно, такая забота о нью-йоркцах объясняется как раз стремлением следовать идеям индийского общественного деятеля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава городской администрации посоветовал жителям города забирать с улицы животных, которые могут не перенести мороза.
|
Архив (Разное)
Комментарии