Морозы в Нью-Йорке: мэр призвал горожан не выходить из домов

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей американского мегаполиса по возможности оставаться дома на этой неделе: в городе ночью прогнозируются морозы до –12 С°.

Мэр города также попросил граждан по возможность справляться о состоянии здоровья соседей и позаботиться о домашних животных, которые остались на улице – их желательно забрать домой.

With extreme cold in the forecast for the next several days, keep yourself safe. More tips ➡️ https://t.co/2JWEYnPRB5 pic.twitter.com/qJiQdApfag — NYCEM (@nycoem) 27 декабря 2017 г.

Today has a high of 20. Keep indoors as much as possible and watch out for wind chills. — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) 28 декабря 2017 г.

Де Блазио приложил памятку по поведению на случай холодов, среди советов есть и рекомендации для дома – так, желательно не включать воду на полную мощность, так как это может повредить трубы в холодный период, и открыть двери в ванную и на кухню – чтобы воздух циркулировал. Среди советов не использовать плиту, духовку и гриль для подогрева.

Недавно мэр Нью-Йорка сравнил свою философию с идеями индийского политического общественного деятеля Махатмы Ганди. Возможно, такая забота о нью-йоркцах объясняется как раз стремлением следовать идеям индийского общественного деятеля.