ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Морозы в Нью-Йорке: мэр призвал горожан не выходить из домов

28.12.2017 17:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призвал жителей американского мегаполиса по возможности оставаться дома на этой неделе: в городе ночью прогнозируются морозы до –12 С°.

Мэр города также попросил граждан по возможность справляться о состоянии здоровья соседей и позаботиться о домашних животных, которые остались на улице – их желательно забрать домой.

Де Блазио приложил памятку по поведению на случай холодов, среди советов есть и рекомендации для дома – так, желательно не включать воду на полную мощность, так как это может повредить трубы в холодный период, и открыть двери в ванную и на кухню – чтобы воздух циркулировал. Среди советов не использовать плиту, духовку и гриль для подогрева.

Недавно мэр Нью-Йорка сравнил свою философию с идеями индийского политического общественного деятеля Махатмы Ганди. Возможно, такая забота о нью-йоркцах объясняется как раз стремлением следовать идеям индийского общественного деятеля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава городской администрации посоветовал жителям города забирать с улицы животных, которые могут не перенести мороза.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Китаянка спутала зад обезьяны с красным сигналом светофора и спровоцировала аварию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика