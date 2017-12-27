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7 фактов о зарплатах в Беларуси

28.12.2017 17:12 — Разное | Ежедневник  
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7 фактов о зарплатах в Беларуси

фото: by24.org

Падение средней зарплаты по стране в ноябре тут же показало и ухудшение жизни в большинстве районов. В итоге знаковый рубеж в «попиццот» и вовсе выглядит сказкой для большинства регионов страны.

В ноябре только в 33 районах из 118 средние зарплаты выросли, пишет FINANCE.TUT.BY. Стоит сразу отметить, что в трех районах этот рост не превысил и рубля. В остальных — падение различной глубины. Кстати, эти зарплаты — это, как правило, те деньги, с которыми белорусы будут встречать Новый год. Ведь «получки» за декабрь мы получим уже в 2018 году.

7 фактов о зарплатах в Беларуси в ноябре

Этим уже никого не удивишь: самый низкий уровень по средним заработкам демонстрирует Шарковщинский район. Зарплаты здесь продолжают падать и удаляются даже от планки в 500 рублей, не говоря уже о 500 долларах.

Рубеж в 500 «зеленых» по-прежнему держат только 2 района в стране — Солигорский и Минский. Во всех остальных средние зарплаты не превысили 1000 рублей. Разрыв между самым бедным и самым богатым районами сохранился на уровне октября и составил 2,4 раза.

В ноябре стало больше районов, где получают в среднем до 600 рублей. Если в октябре таких было 28, то сейчас — 40.

А вот районов, где средний заработок колеблется в районе 600−700 рублей, наоборот, стало меньше (вместо 62 районов — 51).

По-прежнему только 6 районам удалось превысить общестрановой уровень средней зарплаты (836,9 рубля).

Наибольшее падение средних заработков случилось в Костюковичском районе Могилевской области. Его жители обеднели сразу на 69,5 рубля. 

Самый большой рост зарплат в Брестском районе — +48,4 рубля.

Получается, в 6 богатых районах зарплаты упали. Если смотреть на состав десятки, то в ноябре ее покинули Логойский и Гродненский районы. Новички в этом месяце — Несвижский и Брестский районы. Половина состоятельных районов находятся в Минской области.
В списке самых бедных районов один новичок — Свислочский район, который пришел на смену Лоевскому. По-прежнему 8 районов из десятки находятся в Витебской области. В ноябре зарплаты упали в 7 районах антирейтинга.

 
 
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Падение средней зарплаты по стране в ноябре тут же показало и ухудшение жизни в большинстве районов. В итоге знаковый рубеж в «попиццот» и вовсе выглядит сказкой...

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