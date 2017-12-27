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7 фактов о зарплатах в Беларуси
28.12.2017 17:12 — Разное | Ежедневник
фото: by24.org
Падение средней зарплаты по стране в ноябре тут же показало и ухудшение жизни в большинстве районов. В итоге знаковый рубеж в «попиццот» и вовсе выглядит сказкой для большинства регионов страны.
В ноябре только в 33 районах из 118 средние зарплаты выросли, пишет
7 фактов о зарплатах в Беларуси в ноябре
Этим уже никого не удивишь: самый низкий уровень по средним заработкам демонстрирует Шарковщинский район. Зарплаты здесь продолжают падать и удаляются даже от планки в 500 рублей, не говоря уже о 500 долларах.
Рубеж в 500 «зеленых» по-прежнему держат только 2 района в стране — Солигорский и Минский. Во всех остальных средние зарплаты не превысили 1000 рублей. Разрыв между самым бедным и самым богатым районами сохранился на уровне октября и составил 2,4 раза.
В ноябре стало больше районов, где получают в среднем до 600 рублей. Если в октябре таких было 28, то сейчас — 40.
А вот районов, где средний заработок колеблется в районе 600−700 рублей, наоборот, стало меньше (вместо 62 районов — 51).
По-прежнему только 6 районам удалось превысить общестрановой уровень средней зарплаты (836,9 рубля).
Наибольшее падение средних заработков случилось в Костюковичском районе Могилевской области. Его жители обеднели сразу на 69,5 рубля.
Самый большой рост зарплат в Брестском районе — +48,4 рубля.
Получается, в 6 богатых районах зарплаты упали. Если смотреть на состав десятки, то в ноябре ее покинули Логойский и Гродненский районы. Новички в этом месяце — Несвижский и Брестский районы. Половина состоятельных районов находятся в Минской области.
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Падение средней зарплаты по стране в ноябре тут же показало и ухудшение жизни в большинстве районов. В итоге знаковый рубеж в «попиццот» и вовсе выглядит сказкой...
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