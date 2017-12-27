Ставки налогов в Беларуси проиндексируют на 7,4%

Ставки налогов и акцизов в 2018 году будут проиндексированы на 7,4% в целях адаптации к инфляционным процессам.

Информация об этом содержится в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета и расчетным показателям по бюджетам областей и Минска на следующий год, опубликованной на сайте Минфина.

Согласно документу, повысится земельный и экологический налог, подоходный налог в фиксированных суммах, единый налог с ИП и иных физических лиц, акцизы (кроме акцизов на сигареты, топливо, крепкий алкоголь, плодовые крепленые вины и пиво).

Напомним, с января 2018 года увеличится размер базовой величины до 24 руб. 50 коп.

Автомобильное топливо подорожает на 10%, вина плодовые крепленые - на 3,5%, ставки акцизов на сигареты увеличатся на 15%.