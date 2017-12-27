|
Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Витебске
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
28 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Витебске. Первые подробности происшествия корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла около 12.30 на регулируемом пешеходном переходе по Московскому проспекту. Девочка шести лет доставлена в больницу с переломом ноги. Второй ребенок двух лет, который находился в коляске, и сама женщина не пострадали.
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Разное)
Комментарии