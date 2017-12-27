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Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Витебске

28.12.2017 15:00 — Разное | БелТА  
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Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Витебске
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

28 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Легковой автомобиль сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Витебске. Первые подробности происшествия корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла около 12.30 на регулируемом пешеходном переходе по Московскому проспекту. Девочка шести лет доставлена в больницу с переломом ноги. Второй ребенок двух лет, который находился в коляске, и сама женщина не пострадали.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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